Attack on Titan. Wszystko, co musisz wiedzieć przed ostatnim odcinkiem

Attack on Titan to, obok takich tytułów jak Dragon Ball, Sword Art Online czy Death Note, jedno z najpopularniejszych anime, szczególnie w ostatnim czasie. Unikatowa fabuła, kreacja świata przedstawionego i twisty fabularne, zgromadziły dookoła mangi i serialu grono oddanych fanów, a pewne elementy i nawiązania przeszły nawet do kultury masowej.

Attack on Titan dziś to fenomen popkultury, łączący ludzi na całym świecie. Część z nich śledziła losy głównych bohaterów od równo 10 lat, kiedy to wyszedł pierwszy sezon popularnego anime. Teraz, w 2023 roku, historia w końcu zostanie zamknięta. Zanim to jednak nastąpi, warto przypomnieć sobie, co działo się do tej pory.

Attack on Titan - fabuła [SPOILER - jeżeli jeszcze nie oglądałeś/aś, możesz pominąć ten fragment]

Attack on Titan opowiada historię trójki przyjaciół Erena Jaegera, Mikasy Ackerman i Armina Arlerta. Żyją oni w odizolowanej społeczności w świecie, w którym ludzie są pokarmem dla razy olbrzymich, bezwolnych tytanów, przemierzających bezkresne równiny. Społeczność w której żyją jest odgrodzona od nich olbrzymim murem i przez ostatnie 100 lat nie miał miejsce żaden incydent związany z tytanami wewnątrz murów.

Wszystko do kończy się w chwili, gdy Kolosalny Tytan niszczy główną bramę miasta, w którym mieszkają nasi bohaterowie, a Opancerzony Tytan - rozbija kolejną, wpuszczając tytanów do najbardziej zewnętrznego kręgu osady. Tamtego dnia ginie m.in. matka Erena, która zostaje na jego oczach pożarta przez tytana. Tamtego dnia Eren przysięga, że zemści się na tytanach i obiecuje zniszczyć każdego tytana na swojej drodze.

Kilka lat później, trójka naszych bohaterów zaciąga się do armii, by walczyć z zagrożeniem, jakim są tytani. Tam poznają resztę bohaterów serialu, jak Sashę Braus, Bertolta Hoovera, Reinera Brauna czy też dowódców Korpusu Zwiadowców (do kórego później dołączają bohaterowie) - Levi'ego Ackermana, Hange Zoe i Erwin Smitha. W międzyczasie osada zostaje po raz kolejny zaatakowana przez Kolosalnego i Opancerzonego tytana i kiedy wydaje się, że już wszystko stracone, Eren odkrywa, że sam posiada umiejętność przemiany w tytana. Z jego pomocą udaje się odeprzeć atak i zabezpieczyć drugi z trzech kręgów, jednak nie bez ciężkich strat w ludziach.

Kolejne odcinki to podróż Erena, aby odkryć, skąd pochodzi jego moc, do której kluczem jest zawartość piwnicy ojca w zajętym lata temu przez tytanów mieście. W międzyczasie dowiadujemy się wiele o tym, czym tak naprawdę jest osada, w której żyją bohaterowie. Jak się okazuje, Eldia (bo tak nazywa się narodowość mieszkańców)nie jest tak odosobnionym miejscem na świecie, jak by się mogło zdawać. Odkrywamy m.in. istnienie rodziny królewskiej, która przez ostatnie 100 lat ukrywała, czym tak naprawdę są tytani oraz wymazała z pamięci mieszkańców wspomnienia o prawdziwej historii świata, każąc im myśleć, że są ostatnimi ludźmi na świecie.

Prawdą okazało się natomiast to, Eldia to naród, który niegdyś rządził światem dzięki mocy tytanów oraz, że wszyscy mają wspólnego przodka - dziewczynę imieniem Ymir. Wszyscy którzy od niej pochodzą mogą zamienić się w tych bezwolnych tytanów, chyba, że skonsumują rdzeń kręgowy osoby, która posiada moc jednego z "dziewięciu tytanów". Wtedy przejmują moc rzeczonego tytana, a w wyjątkowych wypadkach - także np. wspomnienia tej osoby. 100 lat temu król Eldian, chcąc zatrzymać rozlew krwi, wycofał się z częścią swojego ludu na odległą wyspę i wymazał wspomnienia mieszkańców, aby ci mogli żyć w pokoju. Dowiadujemy się też, jaką rolę w całej historii pełniła rodzina Ackermanów.

Droga do tego odkrycia nie jest prosta i jest naznaczona olbrzymim poświęceniem oraz zdradą, gdy okazuje się, że część przyjaciół z Korpusu Zwiadowców to tak naprawdę siły zbrojne wrogiej nacji - Marley - która przejęła większość cywilzowanego świata, a Eldian, którzy zostali poza wyspą, zamknął w gettach i traktuje jak podludzi. Jednocześnie - ci są poddawani ostrej propagandzie, dzięki czemu część z nich walczy dla okupanta. W taki sposób Marley zyskało kontrolę nad większością z 9 tytanów, w tym Kolosalnym i Opancerzonym tytanem, którym okazują się być Bertolt i Reiner.

Kiedy prawda wychodzi na jaw, Eldianie rozumieją, że atak sprzed lat miał na celu przejęcie mocy wszystkich tytanów przez Marley, aby dokończyć proces przejmowania kontroli nad światem oraz ostatecznego zniewolenia ich narodu. Eren nie może się na to zgodzić, ponieważ od lat jego marzeniem jest wolny świat za murami. Kiedy okazuje się, że nie mogą być naprawdę wolni, ponieważ zamiast tytanów wrogiem w tym momencie jest cały świat, postanawia działać.

Jak się okazuje, 100 lat temu król Eldian stworzył ogromne mury zaklinając w nich nieprzebrane ilości kolosalnych tytanów, grożąc światu, że obudzi ich, kiedy Eldianie będą zagrożeni. Eren tworzy plan, by zwabić do miasta ostatniego członka rodziny królewskiej (który walczy po stronie Marley) i który, zrządzeniem losu, jest jego kuzynem. Dzięki podstępowi udaje mu się obudzić śpiących w murach tytanów, którzy rozpoczynają marsz znany jako "The Rumbling", samemu przyjmując formę olbrzymiego tytana pierwotnego. Tytani w tej liczbie są siłą, z którą nikt nie może sobie poradzić, a pod ich stopami ginie 80 proc. populacji - około 1,6 mld ludzi.

Jedynymi, którzy mogą zatrzymać Erena jest garstka ocalałych - Mikasa, Armin (który zdobył moc Kolosalnego Tytana), Levi oraz część Eldian, którzy walczyli dla Marley, którzy zobaczyli, że to, co im mówiono, było propagandą. Akcja zatrzymała się, kiedy zaczyna się finalne starcie pomiędzy grupą a Erenem i armią tytanów, a losy resztki populacji świata wiszą na włosku.

Attack on Titan - kiedy wychodzi ostatni odcinek?

Ostatni odcinek Attack on Titan wychodzi 4 listopada. W sieci otrzymaliśmy finalny trailer tego, jak będzie on wyglądał. Oczywiście, warto tu wspomnieć, że manga została zakończona już dawno temu, więc fabuła odcinka jest z góry znana (nawet część elementów trailera zdradza zakończenie), jednak twórcy mówią, że nie przełożyli mangi w stosunku 1:1, więc będzie można się zapewne nieco zaskoczyć.

Attack on Titan - gdzie oglądać?

Niestety, serial Attack on Titan jest w Polsce dosyć trudno dostępny. Część odcinków dostępnych jest na Amazon Prime i Hulu. Jeżeli jednak chcemy jak najszybciej obejrzeć ostatni odcinek, naszym najlepszym wyborem będzie Crunchyroll.

Czekacie na finał przygód Erena Jaegera? Ja na pewno tak. Shinzo wo Sasageyo!

Źródło: Depositphotos