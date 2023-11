John Wick jest nieśmiertelny – nadchodzą aż dwie produkcje

Za nami cztery filmy poświęcone bezpośrednio historii Johna Wicka, a także serial The Continental, przedstawiający pierwsze kroki Winstona Scotta – słynnego managera hotel – w kryminalnym półświatku i tym samym poszerzającym uniwersum o wydarzenia sprzed kinowych hitów. Do tej pory wiedzieliśmy, że w czerwcu przyszłego roku na wielkie ekrany trafi film Ballerina, luźno powiązany z Wickiem, a piąta odsłona głównej serii majaczy gdzieś na dalekim horyzoncie. Okazuje się jednak, że to nie wszytko – świat Johna Wicka otrzyma dwie kolejne produkcje. Jedną z nich będzie animacja.

Anime z Johnem Wickiem? Reżyser nie kryje ekscytacji

Trzyodcinkowy The Continental może pochwalić się umiarkowanie dobrymi ocenami, ale osiągnął wystarczający sukces, by twórcy mieli pretekst do planowania nowych seriali. Chad Stahelski, reżyser filmów o zabójczym „Baba Jadze” – jak podaje ThePlaylist – zdradził, że nie był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie The Continental, pełniąc jedynie funkcję doradcy na początkowych etapach rozpisywania serialu, dlatego teraz chce wziąć sprawy w swoje ręce i nakręcić własny serial w uniwersum Wicka na zlecenie Lionsgate.

Co ciekawe nienazwana jeszcze produkcja nie będzie jedynym spin-offem. Chad Stahelski planuje także wyprodukowanie animacji, która pozwoli na jeszcze bardziej hardcorowe przedstawienie sceny walki. Stylistycznie ma rzekomo nawiązywać do japońskiego anime, bo sam reżyser przyznał, że kocha ten typ animacji. O obu produkcjach wciąż niewiele wiadomo, ale jedna z nich prawdopodobnie szerzej poruszy wątek High Table, czyli stowarzyszenia mafijnych bossów z najpotężniejszych organizacji kryminalnych. Nie ma niestety choćby szacunkowych informacji odnośnie potencjalnych dat premier obu produkcji. Prawdopodobnie w pierwszej kolejności twórcy skupią się na wspomnianej Balerinie i pracach nad Johnem Wickiem 5.