Polskie The Office powraca! Zwiastun i data premiery drugiego sezonu

Pierwszy sezon polskiego The Office okazał się pozytywną niespodzianką

Wszystkie przedpremierowe zapowiedzi The Office PL sugerowały, że podczas seansu zamiast się śmiać, będziemy zasłaniali oczy z zażenowania. Całe szczęście okazało się, że tylko wycięte z kontekstu sceny nie spełniały wymogów widzów - efekt finalny bowiem zaskoczył wszystkich, a całość okazała się być naprawdę solidnym sitcomem.

Źródło: Canal+

Jeśli jeszcze nie sprawdziliście pierwszego sezonu, a jesteście fanami amerykańskiego The Office, powinniście dać produkcji szansę. Jeżeli nadal brakuje Wam przekonania, odsyłam do recenzji serialu autorstwa Konrada Kozłowskiego.

Drugi sezon zadebiutuje jeszcze w tym roku! Zwiastun i data premiery

O tym, że polska wersja The Office doczeka się kontynuacji, Canal+ podjął decyzję już w marcu tego roku, obiecując przy okazji, że nowe odcinki pojawią się jeszcze w 2022. Od tamtej pory minęło ponad pół roku, a o drugim sezonie The Office PL ani widu, ani słychu - całe szczęście zmieniło się to dzisiaj.

Canal+ dotrzymał słowa, publikując zwiastun kontynuacji polskiego Biura. Co więcej, serial powróci już w przyszłym miesiącu - dokładnie 4 listopada. Drugi sezon będzie składał się z 12 odcinków, w których poznamy kilka nowych postaci. W kwestii fabuły, Canal+ zdradza następujące informacje:

W centrali Kropliczanki zwalnia się miejsce w Zarządzie. To powoduje, że Michał i Patrycja stają w szranki, by to miejsce zdobyć. Każde z nich jest niemal pewne, że dopnie swego i już oczami wyobraźni widzi się jako Członka Zarządu. Obydwoje prześcigają się w pomysłach, by zaimponować centrali, a przy okazji, wpędzić w zażenowanie swoich podwładnych. Tymczasem w biurze w Siedlcach zachodzą zmiany kadrowe. Kropliczankę opuścił Franek i wyjechał na podbój stolicy. Na jego miejsce przychodzi Adam, znajomy Asi z lat szkolnych. Z kolei Gosię, która przebywa na urlopie macierzyńskim, zastępuje nowa koleżanka, Marzena.

Źródło, obrazek wyróżniający: Canal+