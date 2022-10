Netflix poza zasięgiem konkurencji w Polsce, ale są też solidne niespodzianki

Premiery HBO Max i Disney+ odbiły się niemałym echem na polskim rynku, ale to Netflix wciąż pozostaje najpopularniejsza platformą w naszym kraju. Nie będzie chyba przesadą nazwać go domyślną usługą VOD Polaków, ale dalsza część rankingu to już niemałe niespodzianki.

Każdego miesiąca Mediapanel dzieli się zestawieniem, które podsumowuje aktywność polskich użytkowników w usługach VOD. Pozwala to w miarę obiektywnie ocenić, jak rozkłada się zainteresowanie platformami wśród Polaków, choć wiadome jest, że liczby te nie oddają w 100% tego, jak wiele osób tak naprawdę korzysta z usług VOD. Pomiary na każdej z platform, gdzie dostępne są aplikacje usługi VOD jest utrudniony lub niemożliwy, a żadna z nich nie poda dokładnej liczby subskrybentów. Mimo to, dzięki Mediapanelowi dysponujemy pewnym obrazem tego, jak wygląda zainteresowanie poszczególnymi usługami i tutaj mamy kilku pewniaków, a także pewne niespodzianki.

Netflix dominuje w Polsce

Na szczycie zestawienia za wrzesień znajduje się bowiem Netflix, który niepodzielnie rządzi w rankingu od dłuższego czasu. Wedle źródła, liczba realnych użytkowników wyniosła ponad 12,2 mln, a średni czas oglądania zbliża się do 5 godzin i 40 minut. To statystyki, o których pozostali gracze mogą, przynajmniej wedle danych Mediapanelu, tylko pomarzyć, bo znajdujący się na drugiej pozycji Disney+ to już tylko 4,4 mln realnych użytkowników i niemalże 2,5 godziny średniego czasu. Podium zamyka HBO Max z niewiele gorszymi rezultatami na poziomie 4,1 mln realnych użytkowników i prawie 2 godzinami średniego czasu. Prawdopodobnie ostatnie premiery, w tym Marvel i Star Wars na Disney+ oraz "Ród smoka" na HBO Max spowodowały, że zagraniczne platformy VOD stały się bardziej atrakcyjne dla widzów w Polsce. Udało im się wyprzedzić Player'a, który przez długi czas był w czołówce i stawiał się największym markom.

VOD w Polsce - wrzesień 2022

VOD i OTT wrzesień 2022 Lp Media channel Użytkownicy

(Real Users) Zasięg

(internet) ATS Audyt 1 NETFLIX (www+app) 12 211 884 41.13% 5h 39m 38s No 2 DISNEY+ (www+app) 4 418 712 14.88% 2h 29m 34s No 3 HBO MAX (www+app) 4 153 518 13.99% 1h 54m 44s No 4 PLAYER (www+app) 4 140 882 13.95% 2h 33m 22s Yes 5 PRIME VIDEO (www+app) 3 005 748 10.12% 46m 59s No 6 TVP (www+app) 3 003 156 10.11% 2h 54m 54s Mix 7 CANAL PLUS (www+app) 2 574 018 8.67% 1h 36m 40s No 8 POLSAT BOX GO (www+app) 2 515 212 8.47% 2h 39m 11s No 9 WP (www+app) 2 409 912 8.12% 48m 19s Yes 10 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 2 111 994 7.11% 34m 1s No

Co ciekawe, na wysokiej 5. pozycji znajduje się Prime Video od Amazonu, czyli platforma, na której od kilku tygodni pojawia się serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". To jeden z największych hitów, więc na pewno jego debiut wpłynął na wrześniowe wyniki Prime Video - pytanie, czy takie liczby utrzymają się także w kolejnych miesiącach i kwartałach, bo ponad 3 mln użytkowników i ponad 45 minut średniego czasu to całkiem sporo. Z pierwszej dziesiątki wypadł za to Viaplay, który nawet po przejęciu Premier League i innych dyscyplin wciąż walczy o widzów, natomiast nieźle radzą sobie CANAL+ Online oraz Polsat Box Go, które oscylują przy 2,5 mln realnych użytkowników. Tutaj wrażenie robi rezultat Polsat Box Go, jeśli chodzi o średni czas oglądania, bo wyniósł aż prawie 2 godziny i 40 minut, co stawia go za Netfliksem i... TVP.

Usługa Telewizji Polskiej cały czas dzielnie utrzymuje się w czołówce z 3 mln realnych użytkowników we wrześniu.W poprzednim miesiącu stratę pod względem liczby użytkowników wykazały Netflix, HBO Max i CANAL+ Online, a także CDA.pl, a w międzyczasie zyskali pozostali. Najwięcej przybyło Player'owi, bo aż 1,18 mln użytkowników, ale wzrosty Prime Video, TVP czy WP Pilot też nie były nieznaczne, bo to kilkaset tysięcy widzów (od 400 tys. do nawet ponad 700 tys.). Najbardziej zaskakujący jest chyba jednak nadal fakt dominacji Netfliksa, który nie miał dobrych miesięcy, ale użytkownicy się od niego nie odwrócili. Do tego ostatni okres to kilka solidnych lub bardzo dobrych premier, co rozbudowuje listę powodów, by zostać, choć wiemy, że przed nami nie lada zmiany, więc ranking może się wkrótce znacząco zmienić.