Pamiętacie jeszcze serial "Ekipa"? Polsat nakręcił i pokazał go w 2007 roku. To było coś naprawdę oryginalnego, ponieważ produkcji typu political fiction w Polsce nie kręci się zbyt często, a ten debiut okazał się naprawdę satysfakcjonujący. Oglądalność nie pozwoliła jednak na kontynuowanie tej historii w kolejnych sezonach, a szkoda bo serial Agnieszki Holland mógł zyskać wiatr w żagle i rozwinąć się dzięki nowym odcinkom. Przy każdej premierze nowego projektu, który zahacza o politykę wracam myślami właśnie do tamtej produkcji Polsatu, a tym razem to właśnie w Polsat Box Go będziemy oglądać "Wotum nieufności", które powstało na bazie powieści Remigiusza Mroza.

Wotum nieufności - obsada i twórcy

Serial będzie nosić ten sam tytuł, a premiera ma odbyć się już 14 października na wspomnianej platformie. Reżyserował Łukasz Palkowski, a w obsadzie znaleźli się Antoni Pawlicki, Katarzyna Dąbrowska, Zofia Wichłacz, Leszek Lichota, Grzegorz Małecki i Dorota Kola. Czy porównania do "House of Cards" nie będą na wyrost? Przekonamy się już wkrótce, ale potencjał historii jest całkiem spory. Głównymi bohaterami serialu będą Patryk Hauer (Antoni Pawlicki), wschodząca gwiazda sceny politycznej, oraz Marszałek Sejmu Daria Seyda (Katarzyna Dąbrowska) - czytamy w opisie. To właśnie codzienna rywalizacja, konflikty i walka polityków ma być kluczowa dla serii, tym bardziej że oliwy do ognia doleje odkrycie politycznej intrygi. Wyjdzie ona na jaw podczas prac komisji śledczej i może spowodować połączenie sił stojących po dwóch stronach barykady polityków, w celu ujawnienia tego, kto stoi za spiskiem sięgającym najistotniejszych osób w kręgach władzy.

O serialu wypowiada się sam autor książki, Remigiusz Mróz: "Wotum nieufności" zawiesza poprzeczkę tak wysoko, że naprawdę nie wiem, czy jakiejkolwiek ekranizacji w przyszłości uda się ją przeskoczyć. Ta produkcja sprawia wręcz monumentalne wrażenie. Właściwie z miejsca mogłaby zostać przeniesiona na ekran nie tyle telewizora, ile kina, bo jest kręcona w sposób absolutnie wyjątkowy. Jest trochę jak ożywione obrazy Beksińskiego. Nie zabrakło też kilku słów od Łukasza Palkowskiego ("Behawiorysta", "Bogowie", "Chyłka"), który był odpowiedzialny za reżyserię produkcji: Fenomenalna obsada, z której jestem niezwykle zadowolony i która sprawdza się wyśmienicie. To bardzo ciekawa podróż za kulisy polityki. Mogę obiecać emocje i mam nadzieję, że to, jak nas ta historia zafascynowała, zafascynuje również widzów.

Serial Wotum nieufności - kiedy będzie dostępny zwiastun?

Jak na razie Polsat nie zaprezentował zwiastunu serialu, lecz można być pewnym, że nastąpi to stosunkowo niebawem. Na tę chwilę dysponujemy zdjęciami i kadrami z nadchodzących odcinków, na których widać obsadę. Warto dodać, że scenariusz na podstawie książki Remigiusza Mroza napisali Wiktor Piątkowski ("Wataha", "Just Push Abuba", "Gliniarze", "Wojenne Dziewczyny") i Joanna Kozłowska. Zdjęcia zrealizował natomiast Mateusz Wichłacz ("When The Trees Fall", "Chyłka", "Skazane"). Wedle zapowiedzi, serial po premierze na Polsat Box Go 14 października, ma w późniejszym czasie trafić do ramówki kanału Polsat.