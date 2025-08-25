Biedronka rozpoczyna gigantyczną akcję. Biedromania z dużymi nagrodami

Sieć sklepów Biedronka po raz kolejny uruchamia program Biedromania, który na dobre zagościł już w kalendarzu promocji polskiego handlu.
Biedronka rozpoczęła jesienną edycję swojej flagowej akcji lojalnościowej. Biedromania, bo o niej mowa, potrwa do połowy listopada, oferując klientom możliwość zbierania naklejek za codzienne zakupy i wymieniania ich na atrakcyjne nagrody. Zasady są nieco skomplikowane, ale nagrody – jak zapewnia sieć – warte są zachodu. Tegoroczna odsłona akcji trwa od 25 sierpnia do 15 listopada 2025 roku, a klienci mają czas na wymianę naklejek na nagrody do 29 listopada.
Biedronka startuje z Biedromanią
Sednem akcji jest zbieranie naklejek, które później można wymienić na nagrody główne: Nagrodę Biedromanii za 160 naklejek oraz Nagrodę Premium Biedromanii za 320 naklejek, która według zapowiedzi sieci pozwala zaoszczędzić nawet 500 zł.
Zasady zdobywania naklejek są wielopoziomowe i maksymalizują korzyści dla klientów korzystających z karty lojalnościowej i aplikacji. Oto najważniejsze reguły:
Podstawowa zasada: Za każde wydane 49 zł w jednej transakcji klient otrzymuje 1 naklejkę. Jednorazowo można zdobyć maksymalnie 80 naklejek.Czytaj dalej poniżej
Karta Moja Biedronka: Płatność z użyciem fizycznej lub wirtualnej Karty Moja Biedronka podwaja korzyści. Daje to drugą naklejkę za każde wydane 49 zł.
Warzywa i owoce: Zakup produktów z tych kategorii nagradzany jest trzecią naklejką za każde 49 zł wydane na te produkty.
Produkty specjalne: Kupno artykułów oznaczonych w gazetce symbolem „Kup i zyskaj extra naklejki” na kwotę min. 10 zł brutto premiowane jest czwartą naklejką za każde 49 zł.
Dla przykładu, klient, który zrobi zakupy za 98 zł z kartą lojalnościową, kupując przy tym owoce i produkty specjalne, może zdobyć nawet 8 naklejek.
Co więcej, klienci płacący Kartą Moja Biedronka otrzymują na paragonie kod do quizu. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 4 z 5 pytań nagradzane jest dodatkową naklejką. Kod można aktywować tylko raz dziennie na jedną kartę, ale można go też przekazać innej osobie.
Wirtualne i papierowe oblicze akcji
Akcja funkcjonuje w dwóch wymiarach: tradycyjnym, z fizycznymi naklejkami, oraz cyfrowym, z naklejkami wirtualnymi gromadzonymi w aplikacji.
Naklejki papierowe: Jeśli nie odbierze się ich bezpośrednio przy kasie, kasjer wydaje voucher, który należy zachować i okazać później w sklepie w celu odbioru naklejek (do 15 listopada).
Naklejki wirtualne: Klient może aktywować tę opcję w aplikacji. Od tego momentu wszystkie naklejki zdobywane z kartą lojalnościową trafiają od razu do aplikacji jako „Twoje wirtualne naklejki”. Naklejki zebrane wcześniej w formie „do odebrania” zostaną przeliczone na wirtualne. Dezaktywacja opcji jest możliwa do 15 listopada.
Naklejki papierowe i wirtualne nie sumują się przy wymianie na nagrody. Należy zdecydować się na jeden sposób zbierania.
Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb
