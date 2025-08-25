Biedronka rozpoczyna gigantyczną akcję. Biedromania z dużymi nagrodami

Sieć sklepów Biedronka po raz kolejny uruchamia program Biedromania, który na dobre zagościł już w kalendarzu promocji polskiego handlu.

Biedronka rozpoczęła jesienną edycję swojej flagowej akcji lojalnościowej. Biedromania, bo o niej mowa, potrwa do połowy listopada, oferując klientom możliwość zbierania naklejek za codzienne zakupy i wymieniania ich na atrakcyjne nagrody. Zasady są nieco skomplikowane, ale nagrody – jak zapewnia sieć – warte są zachodu. Tegoroczna odsłona akcji trwa od 25 sierpnia do 15 listopada 2025 roku, a klienci mają czas na wymianę naklejek na nagrody do 29 listopada.

Reklama

Biedronka startuje z Biedromanią

Sednem akcji jest zbieranie naklejek, które później można wymienić na nagrody główne: Nagrodę Biedromanii za 160 naklejek oraz Nagrodę Premium Biedromanii za 320 naklejek, która według zapowiedzi sieci pozwala zaoszczędzić nawet 500 zł.

Zasady zdobywania naklejek są wielopoziomowe i maksymalizują korzyści dla klientów korzystających z karty lojalnościowej i aplikacji. Oto najważniejsze reguły:

Dla przykładu, klient, który zrobi zakupy za 98 zł z kartą lojalnościową, kupując przy tym owoce i produkty specjalne, może zdobyć nawet 8 naklejek.

Reklama

Co więcej, klienci płacący Kartą Moja Biedronka otrzymują na paragonie kod do quizu. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 4 z 5 pytań nagradzane jest dodatkową naklejką. Kod można aktywować tylko raz dziennie na jedną kartę, ale można go też przekazać innej osobie.

Wirtualne i papierowe oblicze akcji

Akcja funkcjonuje w dwóch wymiarach: tradycyjnym, z fizycznymi naklejkami, oraz cyfrowym, z naklejkami wirtualnymi gromadzonymi w aplikacji.

Reklama

Naklejki papierowe: Jeśli nie odbierze się ich bezpośrednio przy kasie, kasjer wydaje voucher, który należy zachować i okazać później w sklepie w celu odbioru naklejek (do 15 listopada).

Naklejki wirtualne: Klient może aktywować tę opcję w aplikacji. Od tego momentu wszystkie naklejki zdobywane z kartą lojalnościową trafiają od razu do aplikacji jako „Twoje wirtualne naklejki”. Naklejki zebrane wcześniej w formie „do odebrania” zostaną przeliczone na wirtualne. Dezaktywacja opcji jest możliwa do 15 listopada.

Naklejki papierowe i wirtualne nie sumują się przy wymianie na nagrody. Należy zdecydować się na jeden sposób zbierania.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb