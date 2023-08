Jeden z najlepszych seriali Apple powraca na zwiastunie trzeciego sezonu

Nowy sezon popularnego The Morning Show już w przyszłym miesiącu

Jeden z pierwszych, a zarazem najlepszych seriali z oferty Apple TV+ powraca w końcu z długo wyczekiwanym, trzecim sezonem.

Jennifer Aniston i spółka znów w świetle reflektorów

The Morning Show, czyli szlagier, którym Apple w 2019 roku promowało premierę streamingu TV+ to wysokobudżetowa produkcja, opowiadająca o mrocznych kulisach pracy w amerykańskich mediach, a konkretniej w tytułowym programie informacyjno-publicystycznym, typowym dla telewizji za oceanem. Serial cieszy się fantastycznymi opiniami widzów i recenzentów, a dzięki świetnej realizacji i iście gwiazdorskiej obsadzie może pochwalić się ponad 30 nominacjami do prestiżowych nagród.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon i Billy Crudup już niebawem powrócą na ekrany w trzecim sezonie The Morning Show, którego zwiastun możecie zobaczyć powyżej. Dowiadujemy się z niego, że borykająca się z problemami i kontrowersjami stacja UBA będzie musiała zmierzyć się z cyberatakiem. Nowe odcinki zasilą bibliotekę TV+ już 13 września, pojawiając się w co środę, w tygodniowym cyklu. Wiemy także, że trwają prace nad czwartym sezonem serialu, ale na ten będziemy musieli poczekać jednak nieco dłużej, ze względu na trwające strajki scenarzystów i aktorów.