Na to czekają fani. Pierwsze sceny i zdjęcie z serialu Fallout

Adaptacje gier nie mają dobrej passy, ale po sukcesie "The Last of Us" sytuacja może się diametralnie zmienić. Nadchodzi wiele nowych tytułów, które nauczone doświadczeniem serialu HBO mogą okazać się pozytywnymi niespodziankami. Jeszcze niczego nie przesądzamy, ale na tę chwilę otoczka promocyjna wokół "Fallouta" robi niezłe wrażenie. Bazujący na popularnej serii gier serial doczekał się grafiki promocyjnej oraz krótkiego teasera, który zaprezentowano na targach gamescom.

Fallout - serial na podstawie gier

Na przełomie lipca i sierpnia dostaliśmy też zdjęcia zza kulis, ale były to nieoficjalne fotki z planu, dlatego dość prędko zniknęły z sieci. Na opublikowanych dotąd oficjalnych grafikach mamy szansę oglądać wnętrze krypty 33, a także baner/poziomy plakat zapowiadający serial. Wszystko wskazuje na to, że celem twórców będzie jak najwierniejsze przeniesienie stylu, atmosfery i nastroju z gry do serialu. Prawdopodobnie najlepiej świadczy o tym wideo, które pokazano uczestnikom targów gamescom, gdyż na scenie Bethesdy wyświetlono prawie 2-minutowe nagranie pokazujące kadry prosto z serialu.

Pierwszy zwiastun serialu Fallout

Na początkowej sekwencji widzimy Vertibirda – to specjalny rodzaj helikoptera stosowany w grach zarówno przez Bractwo Stali, jak i Enklawę. Następna klatka pokazuje pasażera, który ma na sobie charakterystyczny strój przynależny do tego ugrupowania, podróżującego na pokładzie wspomnianego Vertibirda. Kolejny obraz ukazuje żołnierzy ubranych w kompletne, wzmacniane zbroje Power Armor. W kolejnej sekwencji widoczne są otwarte drzwi schronu – prawdopodobnie jest to Schron numer 33. W następnej scenie pojawia się ghul, dawny szeryf, który przetrwał bombardowanie atomowe, ale pod wpływem promieniowania przemienił się w tę postać (prawdopodobnie zagrany przez Waltona Gogginsa). Ostatnie sekundy to spadające bomby na terytorium USA.

Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery "Fallout", ale wiemy, że serial zawita na platformę Prime Video w 2024 roku.