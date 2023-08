Netflix sięga po hit TVP. Ten serial był fabryką gwiazd młodego pokolenia

Netflix stał się już niemalże synonimem kablówki, zwłaszcza nad Wisłą, gdzie w wielu domostwach udało mu się zastąpić dekoder z telewizją satelitarną. Z uwagi na to gigant streamingowy stale powiększa bibliotekę polskich produkcji i to nie tylko tych oryginalnych (jak Operacja: Soulcatcher), ale także znanych już polskim widzom klasyków z TVP. Po Ranczu przyszła pora na serial, który wybił do mainstreamu Macieja Musiała i Wiktorię Gąsiewską.

Rodzinka.pl na Netflix jeszcze w tym miesiącu

Obecnie na Netfliksie mamy już ponad 30 polskich produkcji, a już niebawem dołączy do nich popularny serial TVP, opowiadający historię 5-osobowej familii Warszawiaków. Rodzinka.pl – czyli komediowy serial z Tomaszem Karolakiem i Małgorzata Kożuchowską – dołączy niebawem do grona polskich treści na Netflix.

Serial w latach 2011-2020 cieszył się naprawdę sporą oglądalnością i przyczynił się do zaistnienia w show-biznesie Macieja Musiała czy Adama Zdrójkowskiego, dobijając przed końcem emisji do 16 sezonów. Już niebawem, bo 31 sierpnia, losy rodziny Boskich będziecie mogli ponownie śledzić w ramach abonamentu Netflix, dzięki czemu czerwona platforma jeszcze mocniej zakorzeni się w świadomości polskich odbiorców. A skoro jesteśmy już w temacie lokalnych produkcji, to warto wspomnieć także o Infamii – nowym serialu Netflixa, opowiadającym historię młodej Romki, zafascynowanej hiphopową popkulturą, która po latach emigracji na wyspach wraca do Polski.

