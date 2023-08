Najlepsze seriale online do nadrobienia. Co oglądać na VOD?

Kamil Świtalski poleca:

Orły z Bostonu - Disney+

Jeden z najbardziej niezwykłych seriali prawniczych jaki kiedykolwiek powstał. Niezwykli bohaterowie, niecodzienne sprawy i absurdalny humor jakiego próżno szukać we współczesnych seriach w klimacie.

Friday Night Lights - Prime Video

Na pierwszy rzut oka “kolejna teen drama” w ofercie. W praktyce: smutny, miejscami niemalże mroczny, serial z bohaterami z krwi i kości ze szkolnymi rozterkami i sportem w tle. A przy tym z prawdziwie gwiazdorską obsadą (m.in. Kyle Chandler, Connie Britton)

Schitt’s Creek - Netflix (UK/US)

Bez wątpienia najlepszy serial komediowy ostatnich lat. Fenomenalna opowieść, cudowni bohaterowie, fenomenalny humor, a do tego olśniewająca Catherine O’hara w roli Moiry Rose. Te wszystkie nagrody są w pełni zasłużone, a miłość do Schitt’s Creek nie zdziwi nikogo, kto da szansę choćby jednemu odcinkowi.

Krzysztof Rojek poleca:

Wednesday - Netflix

Ten serial podbił sieć i to nie bez powodu. Sam podchodziłem do niego bez żadnych oczekiwań i otrzymałem naprawdę fajne kino w nieco burtonowskim stylu, z masą humoru i groteski, odrobiną teenage dramy i przede wszystkim - ciekawą historią i bardzo interesującymi bohaterami. Polejmy to satysfakcjonującym zakończeniem i mamy bardzo przyjemny do oglądania serial.

Swamp Thing - HBO Max

Po kinie superbohaterskim nie ma co się spodziewać wiele, prawda? Cóż, nie w tym wypadku. Swamp Thing to ciekawa mieszanka horrorowej scenerii, brutalnego kina i dość tragicznej historii stojącej za głównym bohaterem. Serial ma niestety tylko jeden sezon, ale zdecydowanie warto go zobaczyć.

Lucyfer - Netflix

Tego serialu nie trzeba nikomu przedstawiać. Lucyfer to opowieść o tym, co by było, gdyby diabeł przestał zawiadywać piekłem, a zaczął prowadzić klub w Los Angeles, a w międzyczasie - pomagał tamtejszej policji rozwiązywać kryminalne zagadki. Maniera Toma Ellisa grającego tu główną postać jest niepodrabialna i chociażby dlatego warto ten serial obejrzeć.

Piotr Kurek poleca:

Battlestar Galactica - SkyShowtime

Jedna z moich ulubionych serii science-fiction inspirowana serialem z 1978 r. Co może być ciekawego w śledzeniu losów mieszkańców zniszczonej planety, którzy uciekają w kosmos przed złowrogimi Cylonami? Zaskakująco wiele - jednak trzeba się o tym przekonać samemu.

Zagubieni - Disney+

Wydawać by się mogło, że wszyscy fani seriali powinni znać ten tytuł. Jednak jego premiera odbyła się prawie 20 lat temu! Debiutująca w 2004 r. produkcja o losach grupy rozbitków na tajemniczej wyspie szybko stała się telewizyjnym hitem i przetarła ścieżki kolejnym serialom, które możemy oglądać do dziś.

Ktoś, gdzieś - HBO Max

Moje zeszłoroczne odkrycie. Komediodramat, w którym śledzimy losy Sam - kobiety po przejściach, żyjącej na prowincji, gdzieś w amerykańskim stanie Kansas. Po śmierci swojej siostry szuka dla siebie nowego miejsca. To opowieść o zwykłych (choć nieco niezwykłych) ludziach mieszkających w małym miasteczku i o ich problemach.

Bartek Luzak poleca:

Miasteczko Twin Peaks - SkyShowtime

W kategorii „kultowy serial wszech czasów” Miasteczko Twin Peaks będzie dla mnie zawsze numerem jeden. Elementy kryminału przeplatają się tutaj z oniryzmem, surrealizmem, horrorem i ikonicznymi, acz nierzadko kampowymi bohaterami. Wszystko, co najlepsze w kinie Davida Lyncha, okraszone genialną muzyką zmarłego niedawno Angelo Badalamentiego. Mimo że Miasteczko Twin Peaks ma już dobrze ponad 30 lat na karku, do dziś nie obejrzałem drugiego takiego serialu.

Pozostawieni - HBO Max

Serial opiera się na powieści Toma Perrotty'ego, a jego główną osią jest nagłe zniknięcie 2% światowej populacji ludzi. Wydarzenie tworzy unikalne tło dla analizy reakcji na tragedię, której nie da się wyjaśnić. Reakcje bohaterów, którzy tracą bliskich, odsłaniają wewnętrzne konflikty i procesy radzenia sobie z traumą. "Pozostawieni" poruszają takie fundamentalne dla nas tematy jak strata, religia, sens życia i ludzka psychika w obliczu niezrozumiałych zdarzeń.

Ostre Przedmioty - HBO Max

Zamknięta w ośmiu odcinkach historia, którą zaczynałem oglądać, nastawiając się na kryminał, szybko przerodziła się w małomiasteczkowy dramat poświęcony traumom z dzieciństwa, trudnym relacjom rodzinnym, depresji i dążeniu do samounicestwienia. To jedna z tych produkcji, która zostaje w głowie na długo po skończeniu ostatniego odcinka. Co ciekawe, podobnie jak Pozostawieni, film powstał na podstawie książki o tym samym tytule. Napisała ją Gillian Flynn, autorka, której Zaginiona dziewczyna (oryg. Gone Girl) również doczekała się głośnej adaptacji filmowej.

Poleca Jakub Szczęsny:

Dahmer - Netflix

Niektórzy uważają ten serial za słaby, ja widzę to inaczej. Dahmer jest odpychający, brudny, wręcz ciężki do oglądania. Dlaczego? Świetnie wczutego w rolę Jeffa Dahmera Evana Petersa. Zagrał psychopatycznego mordercę na tyle przekonująco, że gdybym spotkał go w ciemnej uliczce, to czym prędzej bym uciekał. Choć zakładam, że ów aktor prywatnie jest spoko gościem i raczej nie chciałby mnie mordować, a po wszystkim - konsumować mojego ciała.

Dr House - SkyShowtime

Odkąd na SkyShowtime opublikowano wszystkie 8 sezonów z lektorem - ten serial odzyskuje sens na platformach streamingowych. Wcześniej go kompletnie nie miał, bowiem wersja na Amazon Prime Video nie miała lektora: napisy nie oddawały w stu procentach humoru Grega House’a. Opowieść o wybitnym diagnoście ze zwichrowanym charakterem nawet po latach od zakończenia realizacji serialu jest atrakcyjna dla widza i warta uwagi.

Rozmowy z mordercą: Taśmy Johna Wayne'a Gacy'ego - Netflix

I jeszcze jedna opowieść o mordercy, tym razem w formie dokumentu. Przerażający, pogłębiony i mocno "obrazowy" dokument o kolejnym z wielu psychopatów, którzy działali w USA. Gacy natomiast działał przerażająco długo, a opis cierpień jego ofiar oraz sposób pozbywania się ciał - niewiarygodnie wręcz pozbawiony człowieczeństwa. Jeżeli macie słabe nerwy, po tym serialu dokumentalnym trudno będzie Wam zasnąć.

Kamil Pieczonka poleca:

Justified - CANAL+ online, Disney+, Prime Video

Lubię seriale kryminalne, co pewnie widać po mojej liście polecanych produkcji. Justified to jedno z moim niedawnych odkryć, serial ma już swoje lata, ale zaskakująco dobrze się “zestarzał” i naprawdę wciąga, głównie za sprawą charyzmatycznego głównego bohatera. Timothy Olyphant w roli Raylana Givensa wypada świetnie, a jego styl bycia i poczucie humoru sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z przyjemnością.

Bosch - Prime Video

Ten serial również ma swoje lata, ale dzięki konwencji w jakiej jest utrzymany, wcale tego nie widać. Historia detektywa Harry’ego Boscha bazuje na serii powieści i jest bardzo dobrze przemyślana. Główny bohater to doświadczony detektyw pracujący w wydziale zabójstw w Los Angeles, który w każdym sezonie pracuje nad jedną konkretną sprawą. Siłą tej produkcji są też bardzo ciekawe postacie drugoplanowe, które sprawiają, że całość ogląda się z dużym zaciekawieniem.

The Shield - CANAL+ online, Prime Video

To już klasyk, który byłbym gotów porównać z takimi hitami jak The Wire. Serial opowiada o grupie skorumpowanych policjantów, którzy teoretycznie strzegą porządku na ulicach Los Angeles, a w praktyce dbają głównie o własne interesy. Historia o przyjaźni, zdradzie i trudnych wyborach w codziennej pracy, pokazuje brutalny świat, bez koloryzowania. Twórcy serialu nie bali się żadnych tematów i nie łudźcie się, że ta historia ma dobre zakończenie. Z całą pewnością pozostanie jednak z wami na długo. The Shield, podobnie jak Justified i Bosch można znaleźć na platformie Amazon Prime Video.

Kacper Cembrowski poleca:

You - Netflix

Od współczucia związanego z trudnym dzieciństwem i kibicowania głównemu bohaterowi, do powolnego nienawidzenia tej postaci i szukania pretekstu, żeby nie usprawiedliwiać sobie jego działań. Z jednej strony bardzo chcemy go bronić, z drugiej strony zdrowy rozsądek mówi nam coś innego — to emocjonalny rollercoaster. Ten serial na przestrzeni wszystkich sezonów ma swoje wzloty i upadki – ale to jedna z niewielu produkcji Netfliksa, która zdołała mnie tak zaabsorbować.

Cyberpunk: Edgerunners - Netflix

Nie ma wątpliwości, że serial przyczynił się do wskrzeszenia marki. Oczywiście, ciężka praca CD Projekt RED przy patchach z błędami i nadchodzącym dodatku fabularnym Widmo Wolności to jedno, ale fenomenalne wręcz anime z tego uniwersum, to oddzielna sprawa. Jeśli lubicie futurystyczny klimat, chcecie bardziej zagłębić się w tym świecie i dowiedzieć się, czym naprawdę jest cyberpsychoza, nie zastanawiajcie się ani chwili — to doskonały serial.

Mr. Robot - Viaplay, SkyShowtime

Hakerska paranoja, problemy z narkotykami, psychiką, rodziną i… niemal wszystkim. Mimo wszystko cały czas główny bohater, w którego wciela się niedawny zdobywca Oscara, Rami Malek, walczy w szczytnym celu — ale droga do niego wygląda… cóż, różnie. Przygotujcie się na sporo konsternacji i mnóstwo zwrotów akcji, ale przekonajcie się sami; naprawdę warto!

Patryk Koncewicz poleca:

Żródło: Apple

Rozdzielenie - Apple TV+

Jedna z najbardziej zaskakujących i nietuzinkowych produkcji ze stajni Apple TV+, przedstawiająca perypetie pracowników tajemniczej korporacji, którzy dokonują tytułowego rozdzielnia, by odciąć pracę od życia osobistego. Zalety? Skupiasz się tylko na hobby i relaksie. Wady? Nie masz pojęcia, czym tak naprawdę zajmujesz się za mrocznymi murami firmy.

Źródło: Depositphotos

Mythic Quest - Apple TV+

Must have dla fanów The Office i branży gamingowej. To komediowy serial o pracy w studiu tworzącym gry, pełny wyjątkowego humoru, barwnych postaci i licznych smaczków, przez które fani gier od razu poczują się jak w domu. Dostępny wyłącznie w Apple TV+

Źródło: Netflix

Arcane - Netflix

Serial animowany na podstawie gry League of Legends i jedna z najlepiej ocenianych produkcji tego typu. To nie tylko poruszająca historia skłóconych sióstr, które w chaosie spowodowanym przez skrajne ugrupowania, próbują na nowo odbudować rodzinne relacje, ale przede wszystkim fantastycznie wykonana animacja z wyborną ścieżką dźwiękową. Dostępna na Netflix, nie tylko dla sympatyków kultowego LoL’a.