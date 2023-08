Nowe seriale! Najciekawsze premiery jesieni - jest na co czekać!

The Morning Show 3. sezon

Po dość nieudanym, w mojej ocenie, drugim sezonie hit Apple TV+ powróci z nowymi odcinkami. Wygląda na to, że tym razem twórcy pójdą w innymi kierunku, co powinno zrobić serialowi naprawdę dobrze. Do obsady dołączyli Jon Hamm i Nicole Beharie.

Premiera 13 września na Apple TV+.

Gen V

Nowy serial skupi się na akademii dla młodych superbohaterów, którą zarządza firma Vought International. Podobnie jak w serialu "The Boys", możemy spodziewać się obfitości brutalnych scen i widowiskowych wybuchów wnętrzności tych, którzy spróbują stanąć w szranki z rywalizującymi o umowy z korporacją bohaterami. Dodatkowo, w serialu pojawią się postacie, które są nam znane z poprzednich sezonów "The Boys".

Premiera 29 września na Prime Video.

American Horror Story: Delicate

Następny sezon kultowej antologii grozy "American Horror Story" skupi się na motywie pająków. Po raz pierwszy seria wykorzysta powieść jako inspirację, opowiadając historię Anny Alcott. Główna bohaterka, zmagając się z trudnościami w zajściu w ciążę, decyduje się na in vitro. Jednak z czasem odkrywa, że coś lub ktoś przeciwdziała realizacji jej planów rodzicielstwa, i wkracza w poszukiwanie prawdy, stając w centrum zakręconej intrygi.

Premiera 20 września na Hulu. Polska data premiery na Disney+ nie została ogłoszona.

Sex Education 4. sezon

Młodzi mieszkańcy Moordale szykują się do spektakularnego pożegnania i nadchodzącej jesieni, która obfitować będzie w emocje. Sezon przyniesie mnóstwo uczuć – miłość, śmiech, łzy oraz głęboką przyjaźń, a także nowe i odświeżone relacje. Pierwszy zwiastun przedstawia trudności, z jakimi zmaga się Otis (Asa Butterfield) w nowym etapie życia na uczelni. Na szczęście jego lojalny przyjaciel Eric (Ncuti Gatwa) wychodzi mu z pomocą, pomagając przezwyciężyć te wyzwania.

Premiera 21 września na Netflix.

The Continental: From the World of John Wick

"The Continental" zabierze nas w podróż przez historię Winstona Scotta w drodze do roli gospodarza w luksusowym hotelu o tej samej nazwie. Nasz bohater powraca do miasta, gdzie zostawiał za sobą przeszłość, jednak teraz musi stawić jej czoło. Winston wyrusza na ryzykowną podróż poprzez ukryty świat, gdzie konfrontuje się z wyjątkowo niebezpiecznymi wyzwaniami. Jego podróż prowadzi go przez mroczne zakamarki tego ekskluzywnego miejsca, a walka o tron hotelu staje się jego ostatecznym celem.

Premiera 22 września na Prime Video.

Lupin 3. sezon

W otwarciu trzeciego sezonu "Lupina", zobaczymy Assane'a, który postanowił pozostać w ukryciu, daleko od swojej żony i syna. Stara się nauczyć, jak prowadzić życie z dala od nich, świadomy tego, jak wiele bólu im przysporzył. Jednak ta sytuacja nie trwa zbyt długo, ponieważ w końcu nie wytrzymuje i powraca do Paryża, stolicy Francji. Najbliższym proponuje, aby opuścili razem Francję i zaczęli nowe życie w innym miejscu. Niemniej jednak, dawne upiory i niewyjaśnione sprawy z przeszłości pozostają blisko, a nieoczekiwany powrót kładzie się cieniem na planach naszego bohatera, wprowadzając chaos i niepewność.

Premiera 5 października na Netflix.

Loki 2. sezon

Loki staje w obliczu nowego wyzwania: walki o przyszłość TVA. Wspólnie z Mobiusem oraz innymi powracającymi postaciami, podejmują się podróży przez różnorodne wymiary, starając się odnaleźć Sylvie, Renslayer i tajemniczą postać Miss Minutes. W miarę jak eksplorują multiversum, odkrywają głębsze znaczenie posiadania wolnej woli. Przy okazji rozwijają swoje związki i dążą do odkrycia prawdy ukrytej za pozorną rzeczywistością.

Premiera 6 października na Disney+.

Scott Pilgrim Takes Off

Za produkcję tego serialu stoi japońskie studio Science Saru, które jest znane między innymi z tworzenia znakomitych animacji takich jak "Ping Pong The Animation", "Devilman Crybaby" czy "Inu-Oh". Od samego początku było wiadomo, że w obsadzie głosowej znajdą się również znane twarze, w tym aktorzy dobrze znani z filmowej adaptacji, takie jak Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead czy Chris Evans. Serial będzie składać się z ośmiu odcinków.

Premiera 17 listopada na Netflix.

Fargo 5. sezon

Na chwilę obecną nie wiemy zbyt wiele o 5. sezonie "Fargo". Główną rolę zagra Jon Hamm, a oprócz niego wystąpią także Juno Temple i Jennifer Jason Leigh. W obsadzie znaleźli się także Lukas Gage, Dave Foley, David Rysdahl, Sam Spruell, Jessica Pohly, Nick Gomez, Lamorne Morris i Richa Moorjani. W 2022 roku udostępniono jedynie krótki opis: "Kiedy porwanie nie jest tak naprawdę porwaniem i co jeśli twoja żona nie jest rzeczywiście twoja?"

Premiera 21 listopada na Hulu. Polska data premiery na Disney+ nie została ogłoszona.

All the Light We Cannot See

Ta miniserialowa opowieść ukazuje życie Marie-Laure Leblanc, młodej niewidomej dziewczyny pochodzenia francuskiego, oraz Wernera Pfenniga, utalentowanego niemieckiego chłopca. Akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej. Marie-Laure ukrywa się wraz z wujem, starając się uniknąć niebezpieczeństw, a Werner przejawia swój geniusz naprawiając radioodbiorniki. Mimo że ich pochodzenie i okoliczności życiowe różnią się diametralnie, dzielą pewien wspólny sekret, który staje się podstawą ich relacji.

Premiera 2 listopada na Netflix.