Prace nad drugim sezonem The Last of Us mają ruszyć już niebawem. A co z premierą?

The Last of Us od HBO bez wątpienia był mocnym początkiem serialowego rozdania w tym roku. Szkoda, że równie dobrze nie poszło portowi gry The Last of US na PC który okazał się tak zły, że jedyne na co może liczyć w obecnej formie to... fala hejtu od rozczarowanych graczy. Dlatego kto chce zagrać — wciąż bezpieczniej będzie odpalić ten klasyk w "gorszej" konsolowej wersji. To tak w ramach oczekiwania na drugi sezon serialu, na który co prawda jeszcze trochę poczekamy — ale coś się w temacie już nareszcie ruszyło.

Kilka dni temu informowaliśmy oficjalnie o tym, że drugi sezon serialu The Last of Us powstanie. Neil Druckmann ze studia Naughty Dog na swoim Twitterze udostępnił mocny plakat mówiący wprost: będzie! — nawiązujący jednoznacznie do sceny którą za pewne kojarzą wszyscy, którzy grali w drugą część gry. Pytań związanych z drugim sezonem nie brakuje — i są one tym bardziej kłopotliwe. Jeżeli zna się historię z drugiej części przygód uwielbianych bohaterów. Ostatnie dni obfitują w wieści związane z powrotem The Last of Us na ekrany telewizorów — a może raczej fortunniej było napisać o... powrocie aktorów do pracy.

The Last of Us - drugi sezon zmieni lokacje. Zdjęcia mają ruszyć już niebawem

Jako że seria budzi od groma emocji — nie brakuje wieści dotyczących prac nad nową serią. Opowiadają o niej ochoczo zarówno twórcy, jak i sami aktorzy. A i plotek i informacji od tych którzy śledzą każdy ruch obu tych grup nie brakuje. Stąd też wieści którymi podzieliło się kilka dni temu Deadline dotyczące nowego miejsca nagrywek. Tym razem to nie kanadyjskie Calgary, a najdroższy region kraju — zachód, Vancouver, ma być nową lokacją gdzie powstawać będzie drugi sezon The Last of Us.

Jak już wspominałem, niezwykła popularność serialu przyczyniła się do śledzenia najdrobniejszych szczegółów związanych z serialem. Dlatego też widzowie i krytycy wytykali dziury w pierwszym sezonie, kiedy to prowincja Alberta miała udawać Teksas, Boston i Kansas. A kto był w Bostonie ten wie, że jego przedmieścia nie są ani górzyste, ani porośnięte lasami. W drugiej serii takich wpadek twórcy prawdopodobnie chcą uniknać — a sąsiedztwo Vancouver ze stanem Washington z pewnością w tym pomoże.

W ostatnim wywiadzie Gabriel Luna (w serialu — brat Joela o imieniu Tommy) zdradził, że prace nad drugą serią są na dość zaawansowanym etapie. A przynajmniej bardziej zaawansowanym, niż wielu mogłoby przypuszczać. Rozmowy na jego temat miały być już dość zaawansowane przy okazji prac nad pierwszą serią. Aktor wspomniał, że zapuszcza włosy by być gotowym na powrót na plan — bo według odtwórczyni głównej roli serial miałby powrócić na ekrany pod koniec 2024, lub tuż na początku 2025 roku.