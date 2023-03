Ekranizacja komiksów "Scott Pilgrim kontra świat" z 2010 (z Michelem Cerą i Mary Elizabeth Winstead w rolach głównych) okazała się prawdziwym hitem i dodała marce rozpoznawalności o której ta wcześniej mogła jedynie pomarzyć. Swoje trzy grosze dorzuciła też (skądinąd fantastyczna) gra o tym samym tytule — stylizowany na "nowoczesne" 16-bitowce beat'em up okazał się hitem w cyfrowych sklepach, które wówczas na konsolach dopiero raczkowały i na dobrą sprawę to próbowały wkupić się w łaski graczy. Ostatecznie im się udało, a nie tak dawno odnowiono licencje i Scott Pilgrimm powrócił do cyfrowych sklepów z grami (i wciąż daje od groma frajdy)! Teraz szykuje się także powrót komiksów na ekrany — i to w postaci serialu animowanego!

Scott Pilgrim jako anime. Netflix pracuje nad adaptacją uwielbianego komiksu

Plotki na temat tego że szykuje się anime na podstawie Scotta Pilgrima krążyły już od jakiegoś czasu. Teraz mamy jednak oficjalną zapowiedź i potwierdzenie kogo możemy spodziewać się w serii — a powrócą filmowi aktorzy, którzy tym razem udzielą głosów postaciom. Nie zabraknie Michela Cery'ego (Scott Pilgrimm) i Mary Elizabeth Winstead (Ramona Flowers). A poza nimi powrócą też Satya Bhabha (Matthew Patel), Kieran Culkin (Wallace Wells), Chris Evans (Lucas Lee), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Brie Larson (Envy Adams), Alison Pill (Kim Pine), Aubrey Plaza (Julie Powers), Brandon Routh (Todd Ingram), Jason Schwartzman (Gideon Graves), Johnny Simmons (Young Neil), Mark Webber (Stephen Still), Mae Whitman (Roxie) i Ellen Wong (Knives Chau).

Na tę chwilę jednak nie opowiedziano jeszcze zbyt wiele na temat nadchodzącej serii — wiadomo, że Edgar Wright będzie producentem, zaś showrunnerami i scenarzystami: Bryan Lee O'Malley oraz BenDavid Grabinski. Ponadto serial ma też poszerzyć nieco uniwersum Scotta Pilgrima znane z filmu oraz komiksów. Najpyszniejszą wiadomością bez wątpienia jest jednak ta dotycząca studia które zajmie się animacją tej adaptacji. Powierzono ją Science SARU, czyli firmie która odpowiadała za jedne z najbardziej szalonych i najpiękniejszych anime jakie miałem okazję w ostatnich latach oglądać. Wśród serii które wyszły spod ich rąk warto wymienić chociażby wyjątkowe Ping Pong The Animation, Space Dandy (tak, to ta szalona seria od twórcy Cowboya Bebopa i Samurai Champloo - Shiniciro Watanabego!) czy The Tatami Time Machine Blues!

Zapowiada się fantastyczna produkcja — powrót głosów aktorów którzy od lat utożsamiani się z tamtejszymi postaciami, odpowiedzialne osoby za sterami, a wisienką na torcie jedno z najbardziej niezwykłych studiów odpowiedzialnych za animacje ostatnich lat. Oczekiwania są ogromne — czy uda się im sprostać? Przekonamy się, ale na ten moment data premiery animowanej serii Scott Pilgrim nie jest jeszcze znana.