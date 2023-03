The Last of Us - sezon 2. Grafika z zapowiedzią już jest, a kiedy premiera?

Czekacie na drugi sezon serialu The Last of Us? Są dobre i złe wiadomości. Mamy oficjalne potwierdzenie że takowy powstanie. Kiedy?

The Last of Us to bez wątpienia jeden z najgorętszych seriali jakie otrzymaliśmy na start tego roku. Ale spokojnie — wielkimi krokami zbliża się nowy sezon Sukcesji, a zarówno serwisy VOD jak i stacje telewizyjne mają jeszcze nieco mocnych kart by powalczyć o najlepszy serial tego roku. Nie zmienia to jednak faktu, że zakończenie zaostrzyło apetyt na więcej. Czekasz na drugi sezon The Last of Us? Mamy dobre wiadomości!

The Last of US - sezon 2. Oficjalna zapowiedź już jest!

Na Twitterze Neila Druckmanna, twórcy serii The Last of Us, pojawiły się wpisy z oficjalną zapowiedzią drugiego sezonu The Last of Us. Napisał on, że co prawda dzisiejszej nocy już nie obejrzymy nowego odcinka serialu na HBO, ale drugi sezon jest w drodze.

Wszyscy fani gier z serii doskonale wiedzą co ta ręka ma symbolizować — ale nie chcąc psuć zabawy tym którzy nie mieli okazji poznać The Last of Us: Part II nie psujmy zabawy. Warto jednak mieć na uwadze, że wpis Neila Druckmanna jest oficjalnym potwierdzeniem że stacja nie zrezygnowała z dalszego opowiadania historii znanej z gier.

Niestety, zła wiadomość jest taka, że nikt jeszcze nie wie kiedy drugi sezon The Last of Us trafi na ekrany telewizorów. HBO nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów. Pierwszy raz o ekranizacji uwielbianej gry Naughty Dog ułyszeliśmy wiosną 2020 roku — i przyszło nam czekać ponad 2,5 roku na premierę pierwszego odcinka. Oby tym razem wszystko poszło choć odrobinę sprawniej,