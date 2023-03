6. sezon The Crown powstaje, a jego premiera zbliża się wielkimi krokami. To bez wątpienia będzie jedna z tych serii, która wzbudzać będzie najwięcej emocji. Opowieść o brytyjskiej rodzinie królewskiej wkracza bowiem do czasów współczesnych — i to właśnie w nadchodzącej serii do barwnej palety bohaterów dołączy postać, na którą wielu widzów czekało. Chodzi oczywiście o Kate Middleton.

Zdjęcia zza kulis. Trwają prace nad 6. sezonem The Crown

Od jakiegoś czasu nie jest już tajemnicą kto wcieli się w role młodej Kate Middleton i księcia Williama. Tę pierwszą zagra Meg Bellamy, zaś młodego Williama — Ed McVey. Jak wiadomo, para poznała się w 2001 na szkockiej uczelni, ale coś więcej zaczęło się między nimi dziać dopiero kilka lat później. Dla wszystkich ciekawych współczesności jednak... nie mam najlepszych wieści. Twórcy serialu w dotychczasowych rozmowach twierdzą, że historia tam przedstawiana zakończy się na początku XXI wieku. Próżno więc będzie tam szukać ostatnich wielkich wydarzeń z królewskiego rodu, czyli wątku księcia Harry'ego i Meghan Markle.

Wszystkie materiały dotyczące The Crown, rzecz jasna, nie są oficjalnymi zapowiedziami ze strony twórców — to efekt pracy paparazzi, którym udało się uchwycić co nieco z planu, na którym powstają sceny do kolejnego sezonu serialu. Niestety nie mamy dobrych wieści dla wszystkich wypatrujących startu nowego sezonu. Na tę chwilę twórcy nie chcą jeszcze zdradzać żadnych szczegółów związanych z jego premierą — wszystko jednak wskazuje na to, że przyjdzie nam poczekać na powrót The Crown co najmniej do przyszłego roku.