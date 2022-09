HBO zaprezentowało pierwszy materiał wideo z nadchodzącego serialu "The Last of Us", który bazuje na kultowej grze.

Z okazji The Last of Us Day HBO postanowiło podzielić się pierwszym zwiastunem serialu, w którym Ellie i Joela zagrają Bella Ramsey ("Gra o Tron") i Pedro Pascal ("The Mandalorian"). W obsadzie znaleźli się także Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah Miller), Merle Dandridge (Marlena), Anna Torv (Tess), Jeffrey Pierce (Perry), Murray Bartlett (Frank) i Nick Offerman (Bill). Zdjęcia do serialu zakończyły się w czerwcu, dlatego ekipa na pewno nie narzeka na brak materiału, z którego można było przygotować zapowiedź. Ta z dzisiaj jest naprawdę obszerna i fani na pewno będą przez długie godziny lub dni analizować każdy nowy szczegół i porównywać go z grą.

The Last of Us - zwiastun serialu HBO

A skoro o grze mówimy, to warto przypomnieć, że niedawno na PS5 ukazał się remake pierwszej odsłony "The Last of Us: Part 1", którą przygotowano z myślą o nowej konsoli. Wcześniej gra z PS3 otrzymała remastera na PS4, a druga część "The Last of Us" ukazała się na PS4 oraz PS5.

Premierę serialu zaplanowano na przyszły rok, ale nie wiemy, kiedy dokładnie ona nastąpi. Serial czeka teraz montaż i post-produkcja. Poza tym, HBO zapowiedziało na ten rok naprawdę sporo nowości, więc nic dziwnego, że taki duży tytuł wzmocni ofertę HBO dopiero w 2023 roku.