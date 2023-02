Fani przygód Ellie i Joela mają powody do szczęścia. Już dziś na platformie HBO Max mogą oglądać 4 odcinek The Last of Us, aaale… to nie koniec. W tym tygodniu otrzymamy kolejny epizod serialu i to już pod koniec tego tygodnia. Dlaczego? Cóż, powód jest dość prozaiczny.

HBO pierwsze w kolejce po uwagę widzów

Zdecydowanie należę do tego grona konsumentów treści, którzy wolą pochłonąć cały serial za jednym posiedzeniem, zamiast czekać przez cały tydzień na nowy odcinek. Dlatego też cieszy mnie fakt, że w tym tygodniu otrzymamy podwójną dawkę postapokaliptycznych scenerii, a to wszystko za sprawą rozgrywek Super Bowl, które odbędą się już w przyszły poniedziałek.

Jakie ma to znacznie? A no takie, że finałowy mecz futbolu amerykańskiego to ogromne wydarzenie marketingowo-medialne, które w ubiegłym roku śledziło niespełna 100 milionów widzów w samym USA. HBO nie chce, by hitowy serial zniknął w cieniu sportowego eventu, dlatego zadecydowało o wyemitowaniu piątego odcinka w nocy z soboty na niedziele, o godzinie 3:00 (czasu polskiego).

Włodarze platformy mają nadzieje, że dzięki temu odbiorcy nie będą musieli wybierać między meczem a serialem, przez co przewidywana liczba widzów nie ucierpi. Oczywiście nie tyczy się to raczej polskich użytkowników – wszakże futbol amerykański nie cieszy się nad Wisłą szczególną popularnością – ale nie zmienia to faktu, że dzięki nałożeniu się na siebie dat obu emisji, Polacy będą mogli obejrzeć nowy odcinek nieco wcześniej, na co chyba nikt narzekać nie będzie.