Sony zamyka Kolekcję PlayStation Plus. Nowe abonamenty kasują stare benefity

Jeden z najlepszych początkowych benefitów dla abonentów PlayStation Plus za chwilę zniknie

Kolekcja PlayStation Plus była dodatkiem dla wszystkich posiadaczy PS5, którzy mieli aktywny jakikolwiek poziom subskrypcji PS+. Dzięki temu każdy mógł dodać do swojej biblioteki następujące produkcje:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy 15

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat 10

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Until Dawn

Z czasem z listy zniknęła Persona 5 czy The Last of Us Remastered. Gry zostawały z nami na zawsze i można było je włączyć w każdej chwili — jedynym warunkiem była aktywna subskrypcja PlayStation Plus. Jeśli odebraliście gry z Kolekcji, nadal będziecie mieli do nich dostęp — i na dodanie wszystkich tytułów do swojego konta macie jeszcze trochę czasu, więc lepiej zróbcie to jak najszybciej.

Kolekcja przestanie istnieć z początkiem maja

Sony oficjalnie jednak ogłosiło, że Kolekcja PlayStation Plus zostanie usunięta 9 maja tego roku. Po tej dacie nie będziecie już mogli przypisać gier do swojego konta, a całość zostanie zaledwie miłym wspomnieniem.

Nie jest to jednak szczególnie zaskoczenie — jak wspomniałem wyżej, tokijski gigant co chwilę usuwał jakieś produkcje i już dawno przestał promować ten benefit. W momencie, w którym pojawiły się katalogi gier dla abonamentów Extra i Premium, słuch o Kolekcji całkowicie zaginął... i jestem niemal pewien, że niektórzy gracze, którzy swój egzemplarz PlayStation 5 dorwali na jakiś czas po premierze, nawet nie wiedzieli, że taki benefit w ogóle istniał.

Źródło, obrazek wyróżniający: PlayStation