Disney Plus wrzesień 2023 – nowości. Pełna lista premier

Co nowego pojawi się we wrześniu na Disney+? Przed nami premiera online aktorskiej "Syrenki", 2. sezon "Ja jestem Groot" oraz "Justified: Miasto strachu".

Wrzesień przyniesie nam sporo serialowych nowości, ponieważ na platformie pojawią się "Chirurdzy" z 19. sezonem oraz 6. sezn "9-1-1". Każdego tygodnia dodawane będą także nowe odcinki już emitowanych tytułów, w tym "Ahsoki" oraz 3. sezonu "Zbrodni po sąsiedzku". Regularnie będzie można też oglądać nowe epizody "Bleach: Thousand-Year Blood War". Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier będzie natomiast "Justified: Miasto strachu".

W serialu śledzimy losy Raylana Givensa, który opuścił Kentucky 15 lat temu, mieszka w Miami i balansuje między pracą szeryfa federalnego a opieką nad 15-letnią córką. Przypadkowe spotkanie na florydzkiej autostradzie skierowuje go do Detroit, gdzie natrafia na brutalnego przestępcę Clementa Mansella, znanego jako Dzikus z Oklahomy. Jego adwokatka, Carolyn Wilder, zamierza bronić go za wszelką cenę, angażując się w niebezpieczną grę między władzami a przestępcą. Tutaj dostaniemy wszystkie odcinki 6 września.

https://www.youtube.com/watch?v=1k8H2CywVqg&pp=ygUbaSBhbSBncm9vdCBzZWFzb24gMiB0cmFpbGVy

W przyszłym miesiącu doczekamy się premiery nowego filmu "Nie ocali cię nikt", w którym główną postacią jest Brynn Adams, młoda kobieta wyobcowana z miasteczka. Gdy dziwne dźwięki w nocy zwiastują obecność pozaziemskich intruzów, Brynn musi stawić czoła obcym istotom, które zagrażają jej przyszłości i zmuszają do konfrontacji z przeszłością. Nadchodzi także dokument Bertiego Gregory'ego, który podróżuje po całym globie, prezentując na swój niepowtarzalny sposób codzienne życie niezwykłych zwierząt jak dotąd nikt inny. Zaopatrzony w najnowocześniejszą technologię wraz ze swoim zespołem odważnie stawia czoła ekstremalnym warunkom, aby odsłonić wyzwania, z którymi borykają się te zwierzęta.

