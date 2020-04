Znamy datę premiery The Last of Us 2. W Sieci aż roi się od spoilerów z gry

Sony podało nareszcie nową datę premiery The Last of Us 2. Jednocześnie w Sieci pojawiło się mnóstwo spoilerów na temat fabuły, których na pewno będziecie chcieli unikać.

Zaplanowana na maj premiera gry The Last of Us 2, którą wydaje Sony, została odwołana ze względu na obecną sytuację. Pomimo faktu, że została ona ukończona, gracze dowiedzieli się na początku kwietnia, że będą musieli zaczekać nieco dłużej, zanim wrócą do świata, w którym towarzyszyli wcześniej Joelowi i Ellie. Ukazało się już kilka mocnych tytułów (Animal Crossing: New Horizons, Persona 5 Royal, Half-Life: Alyx czy Doom Eternal), a na pierwsze reakcje z The Last of Us 2 trzeba będzie zaczekać do drugiej połowy czerwca.

Zobacz też: Powstaje serial „The Last of Us” od twórcy „Czarnobyla”

Data premiery The Last of Us 2

Sony ujawniło dzisiaj, że The Last of Us 2 ukaże się na rynku dokładnie 19 czerwca. To jedna z najbardziej wyczekiwanych gier nie tylko na PlayStation, ale w ogóle, bo poprzedniczka była flagowym tytułem wcześniejszej generacji konsol. Ukazała się na PlayStation 3, po czym przygotowano także zremasterowaną wersję dedykowaną PlayStation 4. Ta zebrała naprawdę dobre noty.

Jednocześnie firma podała, że najnowsza gra studia Sucker Punch „Ghost of Tsushima” pojawi się na rynku 17 lipca.

Spoilery z The Last of Us 2 w Sieci

Dlatego poprzeczka dla drugiej części gry jest zawieszona niezwykle wysoko, ale zapowiedzi sprawiają, że można być chyba spokojnym o efekty pracy studia Naughty Dog. Niestety, dla tych, którzy nie chcą sobie psuć frajdy przed rozpoczęciem rozgrywki, mam złe wieści – w Sieci można natrafić na informacje dotyczące fabuły gry, a nawet jej zakończenia.

Polecamy: The Last of Us 2 – co nowego u następcy wybitnej gry?

Wszystko przez klip opublikowany na YouTube, który zawierał materiał z gry. Oczywiście został szybko namierzony i usunięty, ale wiele osób zdążyło go pobrać i umieścić w innych miejscach. Uważajcie, by na Facebooku czy Twitterze nie naciąć się na spoilery z gry, u której fundamentów znajduje się historia i tajemnice. To w końcu gra określana mianem interaktywnego horroru.