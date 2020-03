Grałem na PlayStation 4 Pro i wizualnie nie mam się do czego przyczepić. Nie ma tu jakiegoś niesamowitego przeskoku oprawy względem poprzedniej odsłony, raczej skupiono się na dopieszczaniu detali. Ale same lokacje są zdecydowanie ciekawsze i jest ich po prostu więcej, przez co urozmaicenie nie pozwala na wizualną nudę. Wydajnościowo konsola też bardzo dobrze radziła sobie z tą produkcją oferując mocne 60 klatek bez irytujących spadków. Natomiast industrial pomieszany z metalem ponownie karmił moje uszy kapitalną ścieżką dźwiękową, która właśnie teraz leci w moich słuchawkach i jest więcej niż pewne, że będzie tam regularnie wracać. Dawno nie słyszałem OST tak dobrze dopasowanego do tego, co dzieje się na ekranie, a jednocześnie bardzo wdzięcznego przy samodzielnym odsłuchu. No chyba, że od takiej muzyki boli Was na ogół głowa – to niestety współczuję.

Polski dubbing wydaje się mniej irytujący, choć blisko mu do tego z 2016 roku. Ma to swój urok, ale doskonale zrozumiem jeśli będziecie chcieli posłuchać głosów po angielsku.