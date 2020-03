Animal Crossing: New Horizons: takiej sielanki w grach nie było od czasów Stardew Valley

Odpowiedź na drugą część pytania jest jeszcze łatwiejsza. Bo to wciąga. Po prostu.

Animal Crossing: New Horizons: małe rzeczy, duża frajda

Animal Crossing: New Horizons to taki zestaw drobnostek, które sprawiają frajdę. Zbieranie surowców, łowienie ryb, łapanie owadów, sadzenie roślin, obdarowywanie prezentami innych mieszkańców wioski. W dłuższej perspektywie: inwestowanie w rozwój wyspy, by pojawiały się tam kolejne atrakcje i przyciągała nowych lokatorów. Wszystko to skąpane w banalnej mechanice i bezstresowej rozgrywce: tam nie musimy się nigdzie spieszyć, czas płynie sielsko i powoli. Idealnie, by uruchomić grę na kilkanaście minut w oczekiwaniu na podgrzanie obiadu, później do poobiedniej kawki między książką a serialem, a i chwila przed snem też sprawdzi się śpiewająco. Bo przecież gdy się ściemni czekają na nas nowe atrakcje — w tym cały pakiet nowych owadów do złapania!

Animal Crossing to seria dość… specyficzna. Ale właśnie ta specyficzność sprawia, że jest wyjątkowa. Z charakterystycznymi dla Nintendo szlifami, dbałością o najdrobniejsze szczegóły i tysiącem smaczków porozstawianych gdzie tylko się da.

Odwiedzanie znajomych: opcja po której byłem kupiony

Tak naprawdę przez większość czasu będziemy się w Animal Crossing: New Horizons bawić w pojedynkę. Ale to właśnie w tej części przedstawiono nowy multiplayer — odwiedzanie wysp naszych przyjaciół. Rzecz idealna w swojej prostocie: z podstawowym czatem (z poziomu mobilnej aplikacji — także głosowym) i całą masą sposobów interakcji. To sposób na oszustwa — by zajrzeć do bardziej rozwiniętej wioski i otrzymać od jej mieszkańców rzeczy, o których u nas możemy co najwyżej pomarzyć. Ale nie tylko: to przede wszystkim fajny motyw dla poznawania innych wiosek i mechanik, powrotu z całym zestawem prezentów i nasion, którymi po powrocie obsadzimy naszą wyspę.