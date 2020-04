The Last of Us II opóźnione z powodu pandemii. (Skończona) gra musi zaczekać na lepsze czasy

The Last of Us II, mimo że prawie gotowe, nie trafi za kilka tygodni do sklepów

To miała być bardzo mocna wiosna premier — i faktycznie, nie brakuje nam świetnych gier. Animal Crossing: New Horizons, Persona 5 Royal, Half-Life: Alyx czy Doom Eternal zgarniają najwyższe noty od recenzentów i angażują na wiele godzin. Tuż za rogiem jest Final Fantasy VII Remake i remake Resident Evil 3. Ale, niestety, nie uświadczymy tej wiosny The Last of Us II — wszystko to z powodu pandemii. Sony zdecydowało się przesunąć premierę gry na czas nieokreślony — najwyraźniej w tych trudnych czasach ogarnięcie logistyki nie jest tak proste, jak firma by tego oczekiwała. Nie ma też co ukrywać, że z biznesowego punktu widzenia wrzucenie do sklepów mniej pudełek nie jest dobrym posunięciem — zwłaszcza przy tak dużej (i to typowo mainstreamowej) premierze.