Recenzja Half-Life: Alyx – to najlepsza gra na VR, jaka kiedykolwiek wyszła. Masz gogle? Kupuj!

A ten nadchodzi mniej więcej po 30 minutach od pierwszego uruchomienia gry. Ale każda kolejna sesja sprawia, że się przyzwyczajamy i idzie nam lepiej. VR ma swoje plusy i minusy – trudno kogokolwiek oszukiwać, że początkowe doświadczenia z tą platformą nie są łatwe. Ale poziom immersji, jaki otrzymujemy w zamian jest nie do opisania.

Tutaj wszystko jest ogromne. Każdy przeciwnik jest tak samo duży jak my (no nie licząc kilku stworów…). Otoczenie stanowi prawdziwą gratkę. W zwykłej grze nudzi, kiedy musimy biegać po korytarzach i szukać przedmiotów. A tutaj urasta to do rangi prawdziwej przygody. Podobnie jest z innymi elementami. Poruszać się po mapach możemy na trzy różne sposoby, z czego ten najbardziej realistyczny jest niestety nieco zbyt „ślamazarny”. Dlatego szybko pewnie skorzystamy z dwóch pozostałych – skoków lub teleportacji. Zdecydowanie jednak nie polecam wyłączania wspinania po drabinkach. Wszystko to sprawia, że po dłuższej sesji z grą można poczuć się jak po lekkim treningu.

Piorunujące wrażenie robi strzelanie, które wymaga od nas precyzji, ale też sprawnego przeładowywania broni. Pusty magazynek trzeba wyrzucić, a po nowy sięgnąć do plecaka. A poczekajcie, aż dostaniecie w swoje ręce „strzelbę”… Kiedy już napotkamy przeciwników, nie możemy stać w miejscu. Gra wymaga korzystania z zasłon, chowania się za winklem i ciągłego ruchu. Przyznam szczerze, że nigdy jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłem, jeśli chodzi o VR.

Wisienkę na torcie stanowią rękawice grawitacyjne, które otrzymujemy stosunkowo szybko. Manipulowanie grawitacją to ikoniczny element serii. Nie inaczej jest tym razem, bo będziemy go wykorzystywać niemal na każdym kroku. Przede wszystkim przydają się nam do podnoszenia przedmiotów, ale z czasem też posłużą do rozwiązywania zagadek.

Całość jest liniowa do bólu. Jesteśmy właściwie prowadzeni jak po nitce – przemierzamy kolejne korytarze, oglądamy ekrany ładowania (czasem zbyt długie) i powtarzamy te same sekwencje. Walka, eksploracja, zagadki (tych łącznie jest tutaj 5 typów – różnią się jedynie stopniem skomplikowania), eksploracja, walka itd. Co jakiś czas dostajemy mniej lub bardziej efektowną cut scenkę. To wszystko trwa w sumie 15 godzin. Czy nuży? Mnie ani trochę, bo do samego końca VR-owy poziom immersji robił na mnie piorunujące wrażenie. Ale jestem przekonany, że dla niektórych osób to będzie trochę zbyt wiele.