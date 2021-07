Wrócimy do świata Johna Wicka. Nadchodzą trzy nowe filmy!

Akcja filmów przeniesienie nas do lat 70., a całość skupi się na postaci Winstona, który był zamachowcem na zlecenie. To właśnie on stworzy w Nowym Jorku bezpieczną przystań dla takich jak on. Nie poznaliśmy jeszcze aktora, który go zagra. Wszyscy widzowie na pewno liczą na to, że filmy uchylą więcej niż tylko rąbka tajemnicy na temat historii hotelu Continental. To tajemnicze miejsce znalazło się w centrum każdego filmu o Johnie Wicku i jest stałym elementem tego świata.

Co obejrzeć po Lokim i Czarnej Wdowie? Oto nadchodzące filmy Marvela!

John wick 4 i 5 już powstają. Premiera czwórki w przyszłym roku

Pierwsze wzmianki na temat planów nakręcenia serialu w świecie Johna Wicka przywodziły nam na myśl epizodyczne role Keanu Reevesa i innych gwiazd wcielających się w głownych bohaterów filmów, ale przeniesienie akcji 40 lat wstecz skutecznie takie rozwiązania eliminuje. A może to i dobrze, bo dzięki temu otrzymamy coś zupełnie oddzielnego, znacząco rozbudowującego ten świat, a nie wtórną historię z mniejszym rozmachem. Tym bardziej, że – tak jak pisałem – równocześnie kręcone są dwie nowe części, które trafią do kin, a angaż Iana McShane w jednej z nich właśnie został potwierdzony. Szczegółów fabuły nie znamy, ale wiemy, że za kamerą stanął Chad Stahelski, a zdjęcia odbywają się m. in. Niemczech, Francji oraz Japonii.