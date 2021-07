Przed odbiorcami naziemnej telewizji cyfrowej kolejny okres przejściowy. Od 2022 roku ma obowiązywać nowy standard DVB-T2, który zastąpi dotychczas obowiązujący DVB-T. Pojawienie się nowego spowoduje potrzebę wymiany sprzętu przez widzów – zgodne z DVB-T telewizory niektórzy będą chcieli wymienić, ale tańszym i częstszym wyjściem będzie wybór odpowiedniego dekodera. W ten moment idealnie chce wstrzelić się TVP, które będzie oferować własny sprzęt.

Plany Telewizji Polskiej na pokazanie własnego dekodera znamy od pewnego czasu, ale obecnie plan TVP zaczyna się coraz bardziej składać w całość. Tłumaczy to też Centrum Informacji TVP mówiąc:

Telewizja Polska, mając świadomość, że, nie wszystkie odbiorniki telewizyjne będą w stanie obsłużyć DVB-T2 oraz chcąc uniknąć wykluczenia telewizyjnego, udostępni widzom dekoder hybrydowy pozwalający oglądać audycje nadawane w nowym standardzie na odbiornikach telewizyjnych starego typu.

Hybrydowy dekoder z TVP 4K i serwisami VOD

Serwis Wirtualnemedia.pl potwierdza te plany cytując słowa Jacka Kurskiego, prezesa TVP. W 2022 roku TVP wprowadzi na rynek hybrydowy dekoder, który połączy w sobie technologie DVB-T2 oraz internetową. Jacek Kurski liczy, że takie działania przyniosą więcej miejsca na treści i kanały, a Polacy otrzymają szanse na dostęp do tego wszystkiego za darmo, mimo że do tej pory muszą za to płacić.

Funkcjonujący tylko przy okazji dużych turniejów piłkarskich, m. in. przy Euro 2020, kanał TVP 4K ma powrócić na stałe i w ramówce znajdą się także treści niesportowe. Jednocześnie dekoder będzie oferował dostęp do materiałów online, ale nie wiemy, czy poza serwisem VOD TVP znajdzie się tam jakakolwiek inna platforma VOD.