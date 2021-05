Marvel zapowiada powrót do kin i nowe filmy – znamy daty premier!

Nowo zaprezentowany klip nareszcie przynosi nam pierwsze urywki z filmu „Eternals”, który zadebiutuje 5 listopada, czyli ponownie 2 miesiące po wcześniejszej premierze. W obsadzie filmu znaleźli się Angelina Jolie jako Thena, Richard Madden jako Ikaris, Salma Hayek jako Ajak, Kumail Nanjiani jako Kingo, Gemma Chan jak Sersi, Kit Harington jako Dane Whitman, Barry Keoghan jako Druig, Brian Tyree Henry jako Phastos i Lauren Ridloff jako Makkari. Eternals to rasa nieśmiertelnych stworzonych przez Celestiali i wysłanych na Ziemię w celu ochrony ludzi przed Deviantami.

Spider-Man: No Way Home wciąż pilnie strzeżoną tajemnicą

Niestety, w materiale nie pojawiła się nawet jedna klatka ze „Spider-Man: No Way Home”, na co zapewne wielu fanów liczyło. Nie będę ukrywał, że to najbardziej wyczekiwana przeze mnie produkcja ze wszystkich zapowiedzianych na najbliższe miesiące i to z kilku powodów. Po pierwsze, Spider-Man (nawet w MCU) to darzona przeze mnie największą sympatią postać, po drugie w filmie pojawi się dwóch poprzednich Spider-Manów Toby’ego Maguire’a oraz Andrew Garfielda, a po trzecie będzie to prawdopodobnie kluczowy film z punktu widzenia kilku kolejnych (przede wszystkim następne w kolejce „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”), ponieważ wprowadzone zostanie multiversum.

Jeden z najlepszych polskich seriali powraca. Znamy fabułę 2. sezonu „Kruka”