[TEST] Huawei Matebook 16 - więcej, mocniej, lepiej

Huawei wprowadza do oferty kolejnego notebooka, tym razem model Matebook 16 oferuje jeszcze lepsze parametry, w tym wydajniejszy procesor i większą baterię, a to wszystko nadal w całkiem niezłej cenie.

Huawei Matebook 16 - specyfikacja

Niemal dokładnie rok temu recenzowałem na łamach Antyweb notebooka Huawei Matebook D16, który należał do nieco tańszej serii urządzeń w gamie chińskiego producenta. Matebook 16, którego testuję dzisiaj jest lepszy pod każdym względem, począwszy od mocniejszego procesora w wersji H z 6 rdzeniami, przez znacznie większą baterię o pojemności 84 Wh, a na wyższej rozdzielczości matrycy kończąc. Poza tym specyfikacja jest dosyć standardowa, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB oraz całkiem niezły zestaw portów. Do dyspozycji mamy cztery USB, z czego dwa w standardzie USB typu C z możliwością ładowania oraz przesyłania obrazu (DisplayPort). Warto też wspomnieć, że testowy egzemplarz posiadał kartę WiFi w standardzie 6 (802.11ax), pomimo, że strona producenta mówi tylko o WiFi 5 (802.11ac). Komputer wyposażony został w system Windows 11 i pomimo całkiem konkretnych rozmiarów, waży niespełna 2 kg. Sugerowana cena testowej konfiguracji to 5199 PLN, czyli całkiem sporo, dlatego warto sprawdzić czy wart jest tych pieniędzy.

Huawei Matebook 16 CPU AMD Ryzen 5 5600H, 3,3 GHz (4,2 GHz boost), 6/12 rdzenie/wątki RAM 16 GB DDR4 3200 MHz GPU AMD Vega 7 SSD 512 GB SSD NVMe (WDC SN730) Inne Podświetlana klawiatura, czytnik linii papilarnych Ekran 16 cali, 2520 x 1680 pikseli, IPS WLAN Intel AX200 WiFi 6, BT 5.0 System operacyjny Windows 11 Home 64bit Bateria 84 Wh Porty 2x USB 3.2 Gen1 Type A

2x USB 3.2 Gen1 Type C (DisplayPort, PD 100W)

1x HDMI

1x audio port Wymiary 351 x 254,9 x 17,8 mm Waga 1,99 kg Cena ~5200 PLN

Huawei Matebook 16 - zdjęcia

Zestawiając ze sobą zdjęcia kolejnych modeli Matebooków trudno byłoby powiedzieć, który jest który. Firma stosuje dobrze sobie znany design, sprawdzający się od lat i nie zamierza chyba z niego zrezygnować w najbliższym czasie. To dobra wiadomość, bo aluminiowa konstrukcja jest bardzo solidna i sprawdza się w codziennym użytkowaniu, choć dosyć mocno zbiera odciski palców.

Pod spodem również nie ma żadnej rewolucji. Aluminiowa obudowa nacięta jest w miejscach gdzie mamy system chłodzenia - 2 wentylatory i radiator połączony rurkami cieplnymi. Za stabilne położenie na blacie odpowiadają dwa gumowe paski, co też już widzieliśmy w innych modelach tej marki. Pod względem budowy trudno cokolwiek zarzucić tej konstrukcji.

Huawei Matebook 16 pomimo faktu, że ma matrycę o przekątnej 16 cali, nie posiada pełnowymiarowej klawiatury. Brakuje tutaj bloku numerycznego, który został zastąpiony głównie przez głośniki zamontowane po bokach. Z punktu widzenia konsumpcji multimediów to bardzo dobre rozwiązanie, ale pod względem "roboczym" nie każdemu takie ustępstwa się spodobają. Klawiatura jest natomiast dosyć wygodna, klawisze są bardzo duże i mają przyjemny skok, choć mam wrażenie, że odstępy między nimi są nieco za duże. Trzeba się do niej przyzwyczaić po przesiadce ze zwykłej klawiatury.

Do touchpada nie mam zastrzeżeń, w przycisk "power" w prawym górnym rogu wbudowany jest bardzo szybki i sprawny czytnik linii papilarnych zgodny z funkcją Windows Hello. Głośniki spełniają swoją rolę bardzo dobrze, dźwięk jest czysty, głóśny i wyraźny, choć brakuje mu nieco niskich tonów. Warto docenić też dbałość o szczegóły. Wcięcie w dolnej części obudowy pozwala wygodnie unosić górną klapę laptopa, co można zrobić nawet jedną ręką.

Tak jak wspominałem przy okazji specyfikacji, na obudowie znajdziemy cztery porty USB, dwa w standardzie A i dwa w standardzie C, a także gniazdo HDMI i port audio. Między gniazdami typu C znajduje się też niewielka dioda, która informuje o ładowaniu notebooka. W zestawie dostajemy zasilacz o mocy 135W z końcówką USB typu C.

Do matrycy w Matebooku 16 nie można mieć większych zastrzeżeń. Zamontowana została w bardzo zgrabnej obudowie i ma niewielkie ramki po bokach, ale niestety przez to nie udało się tutaj zmieścić kamerki do wideo rozmów. Do formatu 3:2 też trzeba się chwilę przyzwyczajać, ale wiele osób powinno docenić więcej miejsca na ekranie w pionie. Kontrastuje to nieco z brakiem chociażby bloku numerycznego, ale dodatkowe miejsce przyda się nie tylko w przypadku arkuszy kalkulacyjnych.

Na szczęście Huawei nie zrezygnowało całkowicie z kamerki do wideo rozmów. Takowa oczywiście znalazła swoje miejsce pod specjalnym przyciskiem na klawiaturze. Oferuje całkiem niezłą jakość (720p) ale na temat perspektywy jaką oferuje napisałem już sporo w poprzednich recenzjach notebooków tego producenta. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale lepiej mieć takie niż nie mieć kamerki wcale.

Podsumowując Huawei Matebook 16 nie zaskoczył mnie pod względem swojej konstrukcji ani pozytywnie, ani negatywnie. To bardzo poprawnie zbudowany notebook, który stworzony został z pewnym zamysłem i decydując się na jego zakup trzeba iść na pewne kompromisy.

Huawei Matebook 16 - ekran

Matryca IPS o przekątnej 16 cali i rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli robi świetne pierwsze wrażenie. Niestety zamknięta jest za błyszczącą powłoką, która nieco wpływa na widoczność w mocnym świetle dziennym z powodu refleksów. Maksymalna jasność to nieco ponad 320 nitów, czyli raczej średnio, ale warto docenić fakt, że podświetlenie jest bardzo równomierne. Wahania to zaledwie 3%, więc niemal idealnie. Matryca oferuje też świetny kontrast, 1569:1 to wartość więcej niż wystarczająca i całkiem niezła jak na model IPS.

Pod względem pokrycia przestrzeni barwowych jest przeciętnie, mamy co prawda niemal 100% pokrycia standardu sRGB, ale w przypadku przestrzeni DCI P3 to zaledwie niespełna 70%. Testowany ostatnio ASUS Zenbook 14X z ekranem OLED wypadał pod tym względem znacznie lepiej, a kosztuje podobnie jak Matebook 16.

Huawei Matebook 16 - wydajność

W porównaniu do Matebooka D16 w nowym modelu dostajemy wyraźnie lepszy procesor - AMD Ryzen 5 5600H wyposażony w 6 rdzeni z obsługą 12 wątków oraz TDP na poziomie 45 W, co oznacza, że może pracować nawet z zegarem 4,2 GHz w trybie boost. Bazowy zegar to 3,3 GHz, ale przy obciążeniu wszystkich rdzeni procesor potrafi osiągać wyższe wartości co widać na poniższym obrazku. System chłodzenia w laptopie całkiem nieźle radzi sobie z odprowadzaniem ciepła, więc taktowanie jest stabilne, choć procesor potrafi osiągnąć temperatury ponad 90 stopni. Nie przekłada się to jednak w znacznym stopniu na temperaturę obudowy.

Huawei w swojej ofercie ma jeszcze wydajniejszy procesor Ryzen 7 5800H, ale już model 5600H w testowanym modelu wyraźnie przoduje na tle konkurencji z tego segmentu. Szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę testy korzystające z wielowątkowości.

Wydajność w grach

W grach cudów nie ma, niestety Vega 7 już nieco odstaje od dzisiejszych standardów i Intel Xe wypada znacznie lepiej. W grach takich jak Wiedźmin 3 w rozdzielczości 1080p można jednak przy średnich ustawieniach jakości osiągnąć ~25 klatek na sekundę, więc aż takiej tragedii nie ma. Dopiero kolejna generacja tych procesorów, z układem RDNA na pokładzie, zaoferuje wyraźnie lepszą wydajność.

Dysk SSD

Zastosowany w tym modelu dysk SSD to nośnik Western Digital o oznaczeniu SN730 z obsługą standardu NVMe PCIe 3.0. Wyniki osiągane w testach zgodne są z tym co deklaruje producent, czyli 3400 MB/s przy odczycie oraz 2700 MB/s przy zapisie danych.

Huawei Matebook 16 - bateria

Bateria o pojemności 84 Wh to bardzo solidne ogniwo, nawet biorąc pod uwagę rozmiary całego notebooka. Procesor AMD jest co prawda w wersji H z TDP na poziomie 45 W, ale w razie potrzeby może bardzo wyraźnie obniżyć swoje taktowanie i jest oszczędny. Dzięki temu w trybie przeglądania sieci przy jasności na poziomie około 160-200 nitów spokojnie pozwoli na nieco ponad 7 godzin pracy. Jeśli uruchomicie jakiś film to czas pracy potrafi być nawet dłuższy i dochodzi do 9 godzin. Pod obciążeniem w grach mamy też bardzo przyzwoite ponad 2 godziny, choć warto zwrócić uwagę, że największy pobór energii mamy podczas mocnego obciążenia samego procesora. W takim wypadku czas pracy skróci się do około 1,5 h.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) - 7h 23 minuty

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) - 8h 59 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) - 2h 11 minut

Huawei Matebook 16 - pobór energii, temperatury, hałas

Pobór energii w Huawei Matebook 16 raczej nie odbiega od standardów. Obciążenie w 100% procesora sprawia, że pobór z gniazdka przekracza nawet 70 W. W grach jest nieco mniej, pobór oscyluje w granicach 48W. Przy wyświetlaniu pulpitu i ekranie ustawionym z jasnością 200 nitów notebook potrzebuje zaledwie 10 W, więc jest bardzo oszczędny, co owocuje długim czasem pracy.

Pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z procesorem w wersji H, czyli o podwyższonym TDP, to system chłodzenia radzi z nim sobie zaskakująco dobrze. Dwa wentylatory z rurkami cieplnymi doskonale odprowadzają ciepło i dzięki temu nie muszą wchodzić na najwyższe prędkości obrotowe. Nawet pod maksymalnym obciążeniem notebook Huawei nie jest mocno uciążliwy i za to należy się spory plus. Pod względem temperatur też nie jest źle, choć w skrajnych przypadkach procesor potrafi osiągnąć nawet 95 stopni Celsjusza. Na szczęście aluminiowa obudowa całkiem nieźle rozprasza temperaturę i nie nagrzewa się tak mocno. W okolicach nadgarstków zawsze jest chłodno.

Huawei Matebook 16 - podsumowanie

Huawei Matebook 16 to bardzo udany komputer, który może z powodzeniem spełniać się w roli domowej stacji roboczej. Wydajny procesor AMD Ryzen 5600H z 6 rdzeniami zamknięty jest w całkiem sporej i bardzo solidnej obudowie. Dzięki temu mamy nie tylko świetną wydajność, ale też dużą kulturę pracy, bo system chłodzenia nie jest nadwyrężony. Praca na dużym wyświetlaczu o przekątnej 16 cali i rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli to przyjemność, ale trzeba wziąć poprawkę na to, że maksymalna jasność i odblaskowa warstwa nie dają najlepszych efektów w silnym słońcu. Do jakości wykonania nie mam żadnych zastrzeżeń. Świetne są również wbudowane głośniki, które co prawda zajmują nieco przestrzeni, ale jest to pewien kompromis, na który musimy pójść jeśli chcemy dźwięk dobrej jakości. Podświetlana klawiatura wymaga przyzwyczajenia, a brak bloku numerycznego w tak dużym komputerze to moim zdaniem wada, ale to kwestia bardzo indywidualna. Znacznie większym problemem jest umiejscowienie kamerki do wideo rozmów i jej rozdzielczość - 720p to dzisiaj już jednak trochę za mało.

Podsumowując, Matebook 16 nie jest dla każdego, ale z pewnością znajdzie swoich miłośników, którzy z będą zadowoleni z tego co oferuje. Wydajny procesor, długi czas pracy na baterii i wysoka kultura pracy to jego główne zalety. Cena też wydaje się adekwatna do tego co dostajemy w zamian, a jeśli chcecie jeszcze mocniejszy procesor, to trzeba dopłacić 500 PLN.

Huawei Matebook 16

Orientacyjna cena: ~5200 PLN