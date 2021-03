Tesla traci udziały w rynku

Tesla przez ostatnie lata korzystała z faktu, że była pierwsza na rynku i już od dawna ma bardzo dużą ofertę aut elektrycznych. Może jeszcze nie na każdą kieszeń, ale generalnie „elektryki” nie są tanimi samochodami, więc konkurenci pod tym względem wcale nie są lepsi. Ich siłą jest jednak doświadczenie w masowej produkcji pojazdów i nawet jeśli mierzą się w tej chwili jeszcze z licznymi problemami (jak chociażby oprogramowanie w modelach VW) to ten stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie. Powoli zaczyna być to też widoczne w statystykach sprzedaży.

Bank Morgan Stanley podał ciekawe dane o sprzedaży samochodów elektrycznych w USA w lutym tego roku. Ogólnie ich sprzedaż wzrosła w porównaniu do zeszłego roku o bardzo solidne 34% (przy 5% spadku całego rynku samochodowego), ale udział Tesli spadł z 81% do 69%. W liczbach bezwzględnych przekłada się to na wzrost sprzedaży Tesli o zaledwie 5%, podczas gdy sprzedaż innych samochodów elektrycznych wzrosła o ponad 100%. Duża w tym zasługa pierwszego elektrycznego Forda, Mustang Mach-E stanowił 12% sprzedaży wszystkich aut elektrycznych w lutym.

Podobnie przedstawiają się też statystyki w Europie, w 2020 roku Tesla dostarczyła na stary kontynent 98 000 samochodów, o 11% mniej niż w 2019 roku. I owszem, można mówić że pandemia, że problemy z produkcją i dystrybucją, ale nie bez znaczenia jest też fakt, że coraz więcej innych marek dostarcza swoje elektryczne pojazdy, jak chociażby Volkswagen ID.3, Polestar 2 czy Peugeot e-208. Konkurencja będzie się tylko zaostrzać.