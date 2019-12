Rivian R1T kręci kółka w błocie

Rivian to amerykańska firma, która powstała już 10 lat temu, ale początkowo skupiała się na budowie elektrycznych samochodów autonomicznych. Jakiś czas temu zmieniła jednak podejście i zapowiedziała dwa auta terenowe – pickupa R1T oraz SUVa R1S. Oba są bardzo do siebie podobne i oba zostaną wyposażone w elektryczny napęd, niezależny dla każdego z czterech kół. Takie podejście sprawia, że Rivian może zaoferować nie tylko świetnie własności jezdne niemal w każdym terenie, ale także pewne unikalne funkcje. Jedną z nich jest możliwość zawracania w miejscu, na podobnej zasadzie jak czołg.

I tak też Rivian nazywa tę funkcję, Tank Turn działa na śliskich nawierzchniach (błoto, śnieg, lód) i pozwala obrócić auto o 360 stopni dzięki temu, że koła po jednej stronie kręcą się do przodu, a po drugiej do tyłu. Świetnie pokazano to na poniższym wideo, również w zwolnionym tempie.

Niby to nic wielkiego, ale w trudnym terenie i takie możliwości mogą się przydać, a Rivian nie ukrywa jakie przeznaczenie mają mieć jego samochody. Jak już wspominałem model R1T ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku, będzie dostępny w kilku wersjach oferujących zasięg od 240 do ponad 600 km i w różnych wersjach mocy. I myślę, że może zdobyć całkiem sporą popularność, bo będzie dostępny na długo przed Teslą Cybertruck.