Wróćmy jednak do specyfikacji, wersja Dream Edition wyceniona na 169 000 USD będzie posiadała 2 silniki elektryczne (po jednym na każdej osi), które w sumie rozwijają 1080 KM mocy. To pozwala na przyśpieszenie do 97 km/h (60 mil/h) w czasie 2.5 sekundy oraz osiągnięcie prędkości maksymalnej rzędu 270 km/h. Dodatkowo Lucid chwali się, że wynik na 1/4 mili (402 metry) ze startu zatrzymanego to zaledwie 9,9 sekundy. Szybciej niż Porsche Taycan, które potrzebuje około 10,5 sekundy. Wszystko to przy zasięgu 809 km. 30 000 USD taniej dostępny jest model Grand Touring, który oferuje taki sam pakiet baterii ale z silnikami o mocy 800 KM i odpowiednio gorszymi wynikami przyśpieszenia. Pod koniec 2021 roku do sprzedaży trafi natomiast wersja Air Touring z silnikami o mocy 620 KM i mniejszym pakietem baterii (póki co nie wiadomo o ile mniejszym) i zasięgiem 653 km, czyli porównywalnie do Tesli Model S, ale nadal w nieco wyższej cenie.

Model Cena [USD] Zasięg [EPA] Moc Czas 0-97 km/h Czas 1/4 mili Dostępność Air <80000 USD bd. bd. bd. bd. 2022 Air Touring 95000 USD 653 km 620 KM 3,2 s 11,4 s Q4 2021 Air Grand Touring 139000 USD 832 km 800 KM 3,0 s 10,8 s Q2 2021 Air Dream Edition 169000 USD 809 km 1080 KM 2,5 s 9,9 s Q2 2021