Paliwo drożeje a kto ma Teslę się śmieje. Znowu jest taniej!

Ostatnie tygodnie przyniosły odczuwalne podwyżki cen paliw. Jest jednak niewielka grupa kierowców, która otrzymała powód do radości. W przeciwieństwie do benzyny czy oleju napędowego, prąd na ładowarkach Tesla Supercharger znowu staniał. Gdzie najbardziej opłaca się ładować?

W ostatnich dniach kierowcy samochodów marki Tesla dostali spory powód do radości. Zwłaszcza ci, którzy mieszkają w pobliżu ładowarek Tesla Supercharger. Co konkretnie się stało? Producent samochodów i operator infrastruktury zdecydował się na kolejną obniżkę ceny za kilowatogodzinę. Dzięki temu w niektórych lokalizacjach różnica między ceną na ładowarce a w domowym gniazdku zrobiła się naprawdę niewielka. Ile teraz trzeba zapłacić za ładowanie Tesli na Superchargerze?

Tesla Supercharger: cena za 1 kWh (listopad 2023)

Cena jednej kilowatogodziny różni się w zależności od lokalizacji ładowarki, na której będziemy ładować naszą Teslę. Najtaniej zapłacą mieszkańcy Polski Wschodniej korzystający z Superchargera w Białymstoku. Cena 1 kWh na tej ładowarce to 1,35 złotych. Więcej trzeba zapłacić w godzinach największego ruchu (między 16:00 a 20:00). Cena wynosi wówczas 1,50 złotych.

Supercharger Białystok to jednak wyjątek na mapie Polski. W innych lokalizacjach jest już drożej, choć niewiele. Ładowanie na większości ładowarek Tesla Supercharger w naszym kraju to koszt 1,40 złotych poza godzinami szczytu. W godzinach szczytu cena wzrasta do poziomu 1,55 złotych za kilowatogodzinę.

Gdzie jest najdrożej? Choć wciąż opłaca za ładowanie jest tam naprawdę niewielka, najwięcej zapłacić muszą ładujący się w Krakowie. Ładowanie na ładowarce Tesla Supercharger Kraków to koszt 1,55 złotych za kilowatogodzinę (1,70 złotych w godzinach szczytu).

Ile kosztuje ładowanie Tesli?

Dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie poruszają się samochodem elektrycznym krótkie wyjaśnienie, jak powyższe ceny przekładają się na koszt eksploatacji samochodu. Jedno ładowanie do pełna samochodu Tesla Model 3 to około 57 kWh. Przy cenie 1,40 złotych za 1 kWh jego koszt to 79,80 złotych. Takie ładowanie pozwala na przejechanie nieco ponad 400 kilometrów.

Jak wygląda koszt przejechania 100 kilometrów według nowej stawki? Zakładając ekonomiczny model jazdy i użytkowanie samochodu przede wszystkim w mieście, Tesla Model 3 zużywa 13 kWh na 100 kilometrów. Oznacza to, że przejechanie dystansu 100 kilometrów kosztuje nieco ponad 18 złotych. Obecnie jest to pułap nieosiągalny nawet dla samochodów wyposażonych w instalację LPG.

Czy dzięki temu polskie salony Tesla zanotują kolejne rekordy sprzedaży? Mając na uwadze kolejną obniżkę kosztów ładowania i to, że Model 3 przeszedł dość poważny lifting bez zwiększania jego ceny, to praktycznie pewne.