Tegoroczne auta tańsze nawet o 25% – ruszyła cicha wyprzedaż

Rok 2023 jest już na finiszu i choć marki samochodowe oficjalnie nie ogłosiły jeszcze sezonu wyprzedażowego, to już teraz na rynku możemy zaobserwować wyraźne obniżki – nawet w przypadku marek premium. Z analizy Carsmile wynika, że ciche promocje rocznika 2023 właśnie się rozpoczęły, a dzięki nim można oszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Obniżki segmentu premium i masowego

Jeśli chodzi Ci po głowie wymiana auta i jesteś łowcą okazji, to być może trafiłeś teraz na idealny moment, by rozważyć zaparkowanie w garażu nowego samochodu. Według analityków z Carsmile mamy bowiem obecnie do czynienia z cichą wyprzedażą rocznika 2023. Obniżki dotyczą aut dobrze wyposażonych, a nie „resztówek”, których dilerzy chcieliby się pozbyć, co podkreśla Michał Knitter, wiceprezes zarządu Carsmile.

Źródło: Depositphotos

Czas promocji rozpoczął się co prawda od segmentu premium, ale auta „masowe” (oferujące samochody w cenie do 150 tys. zł) – takie jak Opel Mokka, Opel Astra, Peugeot 308 i 208 – także dołączyły do tego trendu.

W zestawieniu samochodów oferowanych obecnie z dużymi upustami znalazły się też pojazdy z segmentu cenowego 100-150 tys. zł, a w przypadku Fiata 500 nawet poniżej tej granicy. W segmencie masowym też widzimy walkę o klienta wysokimi rabatami – Sylwester Łagowski

Oprócz wspomnianego Fiata 500 Carsmile na drugim miejscu pod względem obniżek w segmencie masowym umieściło Forda Kuga, na którym można zaoszczędzić miesięcznie nawet 500 zł netto – w porównaniu miesięcznej raty netto z tytułu leasingu auta (3 lata oraz 5 lat) do raty wyliczonej dla ceny katalogowej.

Ile można zaoszczędzić?

Jeśli chodzi o średnie obniżki raty samochodów ujętych w zestawieniu, to wynosi ona 350 zł netto, czyli przeciętnie 12%. Są jednak marki, które poszły o krok dalej, oferując wyprzedaż rocznika 2023 na poziomie nawet 25%. Samochodem, który zajął pierwsze miejsce pod względem kwotowej obniżki raty, jest Audi Q5, na którym można zaoszczędzić niemal 800 zł netto miesięcznie, wybierając leasing 3-letni. W klasie premium duże obniżki objęły także modele takie jak Mercedes GLB, Volvo XC60 czy Audi A4.

Widać rosnące zainteresowanie zakupem nowego auta. Klientów przyciągają rabaty. Końcówka roku to też okres, kiedy w Polsce tradycyjnie ożywa popyt ze strony przedsiębiorców „robiących koszty”, aby zmniejszyć kwotę rocznego podatku dochodowego czy też odliczyć VAT – Michał Knitter

Ciekawe informacje płyną także z Samaru, czyli Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego. Okazuje się, że w październiku bieżącego roku zarejestrowano prawie 41 tys. aut osobowych, czyli o 28% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Według Sylwestra Łagowskiego – managera działu zamówień z Carsmile – taka sytuacja będzie powodowała kurczenie się oferty aut, które jednocześnie mają atrakcyjną cenę zakupu i dobre wyposażenie. Niewykluczone więc, że gdy marki ogłoszą w końcu oficjalną wyprzedaż rocznika 2023, to będzie ona dotyczyć pojazdów mniej atrakcyjnych pod względem wyposażenia lub modeli cieszących się mniejszym zainteresowaniem.

Stock image from Depositphotos