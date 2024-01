Najpopularniejszy samochód elektryczny tańszy w Polsce o 30 tys. zł

Jak podała Rzeczpospolita na koniec 2023 roku, debiutujący w 2020 roku Tesla Model Y był najchętniej kupowanym samochodem elektrycznym na świecie, zarówno w 2022 roku, jak i w całym 2023 roku.

Szerszy wpis na temat tego auta publikowaliśmy dla Was w rok jego debiutu, znajdziecie go po tym linkiem: Wszystko co warto wiedzieć o Tesli Model Y, już rozpoczęto dostawy. Wówczas znane były tylko jego ceny w USA, i za wersję Tesla Model Y Long Range trzeba było zapłacić 52 990 USD, a za Tesla Model Y Performance - 60 990 USD.



Za ile dziś go kupimy na stronie Tesli? Dużo taniej, według serwisu Elektrowoz.pl, cena za wersję Tesla Model Y obniżona została z kwoty 224 990 zł na 194 990 zł, czyli o 30 tys. zł, za wersję Tesla Model Y Long Range z kwoty 259 990 zł na 224 990 zł, czyli o 35 000 zł, a wersja Tesla Model Y Performance z kwoty 281 990 zł na 247 990 zł, czyli o 34 000 zł.

Taka obniżka to poziom wyposażenia dodatkowego, w postaci rozszerzonego autopilota, za który trzeba dopłacić obecnie prawie 20 tys. zł - w jego ramach otrzymujecie nawigację na autopilocie i funkcję zmiany pasa ruchu. A niewielka różnica dotyczy pełnej zdolności do samodzielnej jazdy, wzbogaconej o monitorowanie sygnalizacji świetlnej i znaków stopu w cenie 39 tys. zł.

Skąd taka obniżka? Według zacytowanej już Rzeczpospolitej, model ten ma doczekać się w tym roku sporych zmian, naturalnie więc poprzednie wersje doczekały się znacznej obniżki cen. Aktualne ceny dostępne są już na stronie Tesli.