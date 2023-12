Tesla jest już w zaawansowanej fazie planowania taniego samochodu

Tesla chce "pozamiatać" konkurencję

Premiera Cybertrucka nie okazała się może takim sukcesem jakiego wszyscy oczekiwali, a sam samochód nie będzie zapewne należał do najpopularniejszych, ale Tesla może już ten temat odhaczyć i skupić się na ważniejszych produktach. Dopóki Model 3 i Y świetnie się sprzedają, głównie za sprawą swojej coraz atrakcyjniejszej ceny, to firma raczej nie musi się bać o nowe zamówienia. Elon Musk chce jednak ze swoimi elektrycznymi samochodami trafić do wszystkich klientów, również tych mniej zamożnych. Z myślą o nich powstaje projekt tańszego pojazdu elektrycznego, którego cena ma oscylować w okolicach 25 000 USD, czyli nieco ponad 100 tys. złotych.

Rzeczony Model 2 pojawił się w pierwszych przeciekach już dobry rok temu i od tamtej pory nie wiadomo było na jakim etapie jest ten projekt. Złośliwi twierdzili nawet, że powstaje on tylko w wyobraźni Elona Muska, ale wygląda na to, że coś jednak jest na rzeczy. W ostatnim wywiadzie, jaki z Elonem przeprowadził Sandy Munro, a który w większości był laurką dla Cybertrucka, pojawił się też temat bardziej przystępnego cenowo samochodu. Szef Tesli potwierdził, że prace nad tym pojazdem są już bardzo zaawansowane, a on sam osobiście co tydzień sprawdza postępy w projektowaniu linii produkcyjnej dla tego modelu. Elon zapowiada, że będzie to całkowicie nowe podejścia do składania samochodu, które ma "rozsadzić głowę" wszystkim miłośnikom motoryzacji przyzwyczajonym dla standardowych linii produkcyjnych.

Małą zapowiedź nowego sposobu produkcji mieliśmy już kilka miesięcy temu, gdy Tesla prezentowała swoje plany na najbliższe lata. Nowy sposób montażu samochodów ma nie tylko przyśpieszyć cały proces, ale również radykalnie obniżyć koszty, co w rezultacie pozwoli na dalsze obniżenie ceny gotowego pojazdu. Pierwsza nowa linia produkcyjna dla taniej Tesli ma powstać w Teksasie, ale Elon nie sprecyzował kiedy miałoby to nastąpić. W dalszej kolejności Model 2 ma wyjeżdżać z fabryki w Meksyku, która póki co zalicza poślizg i nie wiadomo nawet kiedy może zacząć działać. Nie jest też wykluczone, że tańsza Tesla będzie produkowana w Berlinie, gdzie trwają już prace nad rozbudową fabryki.

Jedno jest jednak pewne, amerykańska firma nie zamierza oglądać się na konkurencję i jest w pełni zaangażowana w plan dostarczenie auta elektrycznego na każdą kieszeń. Europejska konkurencja ma kolejny powód do zmartwień...