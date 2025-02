Tesla Model 3 za mniej niż 150 tys. złotych? Od jutra to możliwe

Tesla lubi co jakiś czas zamieszać w swoim cenniku, głównie w reakcji na ruchy konkurencji lub duże zmiany kursów walut. Wygląda na to, że ten ostatni czynnik mógł mieć największy wpływ na obecną obniżkę cen Modelu 3, który jest w tej chwili najtańszy w historii.

Producenci samochodów nie lubią obniżać cen swoich pojazdów, nie tylko ze względu na mniejszy zarobek. Takie ruchy mają negatywny wpływ na wartość rezydualną sprzedawanych pojazdów, co z kolei nie podoba się obecnym posiadaczom. Tesla wydaje się jednak takimi konwenansami nie przejmować. W Chinach duże obniżki doprowadziły nawet do protestów, ale większego wpływu na politykę firmy Elona Muska nie miały. W Polsce pewnie też nikt nie będzie narzekał, że Model 3 pokonał kolejną barierę cenową i obecnie sprzedawany jest w najniższej cenie w historii.

Tesla Model 3 za 184 990 zł

Najtańsza Tesla Model 3 z napędem na tylne koła i baterią LFP o pojemności około 60 kWh przez długi czas była dostępna w okolicach 200 tys. złotych. Pod koniec zeszłego roku cena spadła do niespełna 190 tys. złotych, a obecnie cena spadła o kolejne 5000 złotych i wynosi obecnie 184 990 złotych. Dotyczy to co prawda tylko wersji z białym lakierem, ale dla wielu użytkowników nie będzie to zapewne problemem. W tej cenie dostajemy samochód z zasięgiem na poziomie 554 km (WLTP, koła 18 cali), który rozpędza się do 100 km/h w 6,1 sekundy. W standardzie mamy ponadto bazowego Autopilota, który potrafi utrzymać się na pasie ruchu i oferuje adaptacyjny tempomat. W standardowym wyposażeniu są też podgrzewane i wentylowane fotele, duży wyświetlacz centralny i dodatkowy dla pasażerów z tyłu czy adaptacyjne matrycowe światła z przodu. Dopłacić można np. do haka holowniczego (6500 zł), biało-czarnej tapicerki (5500 zł) czy felg 19 cali (8000 zł).

Tańsze są również pozostałe wersje napędowe. Long Range z zasięgiem przekraczającym 700 km (WLTP) i napędem na tył kosztuje obecnie 204 990 złotych. Do napędu na wszystkie koła w wersji Long Range trzeba dopłacić 10 tys. złotych. Wiąże się to jednak z mniejszym zasięgiem (629 km WLTP), ale za to lepszym przyśpieszeniem. Wreszcie na szczycie mamy model Performance, który rozpędza się do 262 km/h i osiąga pierwszą setkę po 3,1 sekundy. Minimalna cena tego modelu to 244 990 złotych, ale w pakiecie dostajemy siedzenia sportowe, adaptacyjne zawieszenie oraz kute felgi w rozmiarze 20″.

Tesla Model 3 za mniej niż 150 tys. złotych

Obniżka cen Tesli Model 3 zbiegła się w czasie ze startem nowego programu dopłat do aut elektrycznych - NaszEauto, który wystartuje jutro. W jego ramach można otrzymać nawet 40 tys. złotych dopłaty do zakupu, co oznaczałoby, że najtańszy Model 3 kosztowałby nas 144 990 złotych, porównywalnie z dobrze wyposażonym samochodem segmentu C. To oczywiście sytuacja skrajna, bo maksymalna dopłata dostępna jest przy złomowaniu starego pojazdu, a dla osób fizycznych również przy odpowiednio niskich dochodach. Ten ostatni warunek jest mocno "wydumany" bo raczej niewiele osób z dochodem poniżej 135 tys. złotych rocznie szuka nowego samochodu za ponad 150 tys. złotych.

Nie zmienia to jednak faktu, że biorąc leasing/wynajem lub będąc posiadaczem KDR (Karty Dużej Rodziny) możemy otrzymać nawet 30 tys. złotych dopłaty bez dodatkowych warunków. Wtedy Model 3 będzie kosztował niespełna 155 tys. złotych, a to już całkiem atrakcyjna kwota na tle innych aut w segmencie. Jak będzie w rzeczywistości przekonamy się za miesięcy, gdy pojawią się pierwsze statystyki w sprzedaży nowych aut w Polsce.