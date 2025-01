NaszEauto - ostatni program dopłat do elektryków w Polsce

Nie "Mój elektryk", a "NaszEauto", tak będzie nazywał się nowy program dopłat do samochodów elektrycznych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Założenia pozostały takie same, program startuje 3 lutego 2025 i potrwa do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania środków w wysokości 1,6 mld złotych.

NaszEauto rusza za kilka dni

Założenia nowego programu, który roboczo określano jako "Mój elektryk 2.0" bazującego na środkach z KPO miały pojawić się już kilka miesięcy temu. Ministerstwo kazało nam długo czekać, ale wreszcie dostaliśmy szczegóły. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, dopłaty będą dostępne tylko dla osób fizycznych oraz prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Biorąc pod uwagę, że większość elektryków kupują firmy, może to być spore ograniczenie.

Wnioski w ramach nowego programu będzie można składać od przyszłego poniedziałku, czyli 3 lutego 2025 roku. Zainteresowanie powinno być całkiem spore, bo kwota dopłaty może teraz wynieść nawet 40 000 złotych. Biorąc pod uwagę budżet programu, pozwoli to na wsparcie zakupu ponad 40 tys. pojazdów elektrycznych. Program zostanie uruchomiony na okres 15 miesięcy, czyli do końca czerwca 2026 roku. Jeśli budżet nie zostanie wykorzystany to program może zostać przedłużony, ale będzie to prawdopodobnie ostatni taki program wsparcia zakupu aut elektrycznych w Polsce.

Warunki programu NaszEauto

Wcześniej zakomunikowane warunki programu pozostają w dużej mierze niezmienione. Zwiększyła się kwota wsparcia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, zwiększono także limit zarobków do 135 tys. złotych z wcześniejszych 120 tys. złotych, co również jest zmianą na lepsze. Budżet programu jest całkiem spory, a biorąc pod uwagę, że nie będą w nim partycypować firmy, to powinien wystarczyć na dłużej niż przewidywany czas obowiązywania programu.

Zakup

Maksymalna cena pojazdu : 225 000 zł

: 225 000 zł Podstawowa wysokość wsparcia : 18 750 zł

: 18 750 zł Dodatkowe premie : Za zezłomowanie samochodu spalinowego, którego właścicielem jest ostateczny odbiorca wsparcia od co najmniej 3 lat, a zezłomowanie nastąpiło po 01.02.2020 r.: 10 000 zł Gdy dochód nie przekracza 135 000 zł rocznie: 11 250 zł

: Łącznie maksymalna kwota wsparcia: 40 000 zł

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Maksymalna cena pojazdu : 225 000 zł

: 225 000 zł Podstawowa wysokość wsparcia : 30 000 zł

: 30 000 zł Dodatkowe premie : Za zezłomowanie samochodu spalinowego, którego właścicielem jest ostateczny odbiorca wsparcia od co najmniej 3 lat, a zezłomowanie nastąpiło po 01.02.2020 r.: 5 000 zł Gdy dochód nie przekracza 135 000 zł rocznie: 5000 zł

: Łącznie maksymalna kwota wsparcia: 40 000 zł

Leasing/Wynajem długoterminowy

Maksymalna cena pojazdu : 225 000 zł

: 225 000 zł Maksymalna wysokość dofinansowania do opłaty wstępnej : 30 000 zł

: 30 000 zł Dodatkowe premie : Za zezłomowanie samochodu spalinowego: 5 000 zł Gdy dochód nie przekracza 120 000 zł rocznie: 5 000 zł

: Łącznie maksymalna kwota wsparcia: 40 000 zł

Jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG)

Zakup

Maksymalna cena pojazdu : 225 000 zł

: 225 000 zł Maksymalna wysokość wsparcia : 30 000 zł

: 30 000 zł Dodatkowe premie : Za zezłomowanie samochodu spalinowego: 10 000 zł

: Łącznie maksymalna kwota wsparcia: 40 000 zł

Leasing/Wynajem długoterminowy

Maksymalna cena pojazdu : 225 000 zł

: 225 000 zł Maksymalna wysokość dofinansowania do opłaty wstępnej : 30 000 zł

: 30 000 zł Dodatkowe premie : Za zezłomowanie samochodu spalinowego: 10 000 zł

: Łącznie maksymalna kwota wsparcia: 40 000 zł

Dodatkowe warunki