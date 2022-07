Nielimitowany, darmowy, plan Tesli wygasa po 8 latach. Później zostaje tylko płatna subskrypcja

Usługi i wszelkiej maści subskrypcje w samochodach powoli stają się standardem. Motoryzacja i technologie coraz bardziej ze sobą romansują. Te pierwsze garściami czerpią z dobrodziejstw tych drugich — i choć często wiąże się to ze znacznie większą wygodą, to są też cienie takich rozwiązań. Przykłade...

Usługi i wszelkiej maści subskrypcje w samochodach powoli stają się standardem. Motoryzacja i technologie coraz bardziej ze sobą romansują. Te pierwsze garściami czerpią z dobrodziejstw tych drugich — i choć często wiąże się to ze znacznie większą wygodą, to są też cienie takich rozwiązań. Przykładem jednym z wielu są subskrypcje jakie zapowiedziało BMW, które pozwolą za dodatkową opłatą odblokować m.in. funkcję podgrzewanych siedzeń. W Teslach w formie mikrotransakcji (choć cenowo mikro to one raczej nie są) można wykupić m.in. dostęp do Autopilota. Dotychczas jednak opcje związane z dostępem do planów oferujących m.in. nielimitowaną nawigacji były darmowe. Nadszedł jednak czas na zmiany — i wkrótce będące darmowymi plany "standardowej łączności" w Teslach dostaną termin ośmiu lat.

8 lat "standardowej łączności" w Teslach za darmo - później trzeba płacić

Właściciele samochodów byli przyzwyczajeni do pakietu udogodnień, który otrzymywali za darmo. W 2018 roku producent poza "standardową" łącznością zaoferował także (niedostępny w Polsce) wariant premium — a w nich cały zestaw bousów (m.in. wizualizacje korków, widok satelitarny, streaming i krakoke). Zmiany idą dalej — i teraz nawet ten najbardziej podstawowy zestaw który przez lata był dostępny bez jakichkolwiek opłat, po ośmiu latach będą musieli szykować się na dodatkowe opłaty. Na oficjalnej stronie pomocy czytamy:

Wszystkie pojazdy Tesla obsługują funkcję Standardowej Łączności. Standardowa Łączność jest dostępna w pojeździe bez dodatkowych kosztów przez osiem lat od daty dostawy fabrycznie nowego pojazdu przez firmę Tesla lub dnia, w którym samochód został po raz pierwszy oddany do użytku (na przykład jako pojazd demonstracyjny lub serwisowy), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeżeli kupujesz używany pojazd, otrzymasz informację dotyczącą tego, jak długo w Twoim pojeździe będzie dostępna Standardowa Łączność. Standardowa Łączność zapewnia dostęp do większości funkcji łączności tylko przez Wi-Fi, a także podstawowe mapy, nawigację i strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth®.

W amerykańskim cenniku nie ma ani słowa o cenie "standardowej łączności" — są tylko wieści o opcjach premium, które nie są oficjalnie dostępne w Polsce — a tam kosztują 10 dolarów miesięcznie. A jak wyglądają różnice można podejrzeć w poniższej tabelce:

Pakiety łączności Standard Premium Nawigacja ✓ ✓ Wizualizacja ruchu drogowego w czasie rzeczywistym - ✓ Widok z kamery na żywo - Sentry Mode - ✓ Mapy satelitarne - ✓ Przesyłanie strumieniowe wideo*⁺ - ✓ Caraoke* - ✓ Przesyłanie strumieniowe muzyki*⁺ - ✓ Przeglądarka internetowa* - ✓

Prawdopodobnie nie zabraknie zawiedzionych właścicieli, którzy będą niezadowoleni z takiego obrotu spraw — w końcu do tej pory wszystko mieli bez dodatkowych opłat. Z drugiej strony jestem ciekawy co to oznacza w przypadku krajów, które na tę chwilę nie mają dostępu do łączności premium. Czy opcje te zostaną rozszerzone, a może będą kupować je zagranicą? W Europie dostępne są w: Austrii, Belgii, Republice Czeskiej, Danii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, Irlandii, Włoszech, Islandii, Luksemburgu, Holandii, Norwegii oraz Portugalii.