Steam w samochodach Tesla? Ma pojawić się już za kilka tygodni

Temat systemu rozrywki w samochodach Tesli powraca regularnie jak bumerang. Niestety, w ostatnich latach rzadziej jako przedmiot dyskusji na temat rozwoju, a zagrożenia które stanowi na drodze. Duża afera wybuchła w grudniu ubiegłego roku. Właściciele samochodów firmy zaczęli kwestionować podejście korporacji do bezpieczeństwa po aktualizacji oprogramowania, które to nagle pozwoliło cieszyć się grami wideo kierowcy podczas jazdy.

Ostatnia aktualizacja oprogramowania w samochodach Tesli pozwala na uruchomienie gier wideo dostępnych w samochodzie nawet podczas jazdy. Nie trzeba było długo czekać na pierwsze głosy oburzonych i zaniepokojonych podejściem producenta pojawiły się tuż po wdrożeniu tych zmian. Dla przypomnienia: wcześniej z gier wideo w samochodzie można było korzystać wyłącznie wtedy, kiedy samochód był w trybie parkowania. W Tesli Model 3 można bez problemu w drodze cieszyć się dostępem do takich gier jak Sky Force Reloaded, Solitaire czy The Battle of Polytopia. Aby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa — system przed uruchomieniem gry pyta użytkownika, czy aby na pewno nie jest on kierowcą. To komunikat na wzór tych, które otrzymujemy szybko poruszając się np. z odpalonym Pokemon GO. Odklikanie i powrót do zabawy to kwestia kilku sekund — no i w żaden sposób nie będą one odstraszające jeżeli kierowca będzie się nudził i postanowi sobie chwilę pograć.

Źródło: Depositphotos

Po długiej dyskusji temat ucichł na wiele miesięcy — bo po fali krytyki i pod naciskiem National Highway Traffic Safety Administration — Tesla wycofwała się z pomysłu i w następnej aktualizacji usunięto tę opcję. Ale miłośnicy gier wideo posiadający Tesle mają powody do radości. Choć kolekcja Tesla Arcade jest naprawdę pokaźna i można tam znaleźć sporo zarówno klasyków jak i nowości, to wielkimi krokami zbliża się rewolucja oddająca w ich ręce jeszcze większe możliwości. Samochody miałyby w centrum rozrywki doczekać się wsparcia dla biblioteki Steam. To temat o którym słyszym od jakiegoś czasu, ale w weekend Elon Musk na Twitterze napisał, że integracja jest coraz bliżej. I prawdopodobnie już w przyszłym miesiącu użytkownicy mogą spodziewać się wersji demonstracyjnej w swoich autach:

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze jak będzie to wyglądało w praktyce: zarówno pod względem interfejsu, jak i wsparcia dla poszczególnych tytułów. Czy właściciele samochodów Tesla otrzymają dostęp do pełnej biblioteki, a może jedynie tylko selekcji tamtejszych gier które będą mogli kupić? Przekonamy się już za kilka tygodni. Tymczasem wielu wciąż trzyma Elona Muska za słowo w kwestii dostępu Cyberpunka 2077 oraz Wiedźmina, które to miały być grywalne w Model X oraz Model S. I kto wie, może to właśnie zapowiedź integracji ze Steamem przybliża nas do spełnienia tej obietnicy. Pytanie tylko na ile pozwolą podzespoły AMD które stoją za tamtejszymi multimediami?