Ten tytuł skradł serca graczy. Teraz wraca do czasów, dzięki którym stał się popularny

Apex Legends debiutując w 2019 r. szybko skradł serca graczy. Dziś, 5 lat później, tytuł ten zmienił się diametralnie. Twórcy postanowili jednak powrócić do korzeni i zaoferować nowy tryb, w którym gracze przypomną sobie, jak to wszystko wyglądało na początku!

Przez lata obecności na rynku Apex Legends zmieniał się wielokrotnie – nie zawsze po myśli graczy. Ekipa z Respawn Entertainment wprowadzała daleko idące zmiany w rozgrywce i sposobie prowadzenia zabawy, którą swoje początki miała w 2019 r. W tegoroczne wakacje doszło nawet do jeszcze bardziej kontrowersyjnych zmian – zakup przepustki sezonowej (Battle Pass) miał się odbywać wyłącznie z wykorzystaniem prawdziwych pieniędzy, bez możliwości skorzystania z wewnętrznej waluty (monet Apex), którą gracze zbierają, wykonując różne misje i zadania.

Reklama

Decyzja ta miała być podyktowana dobrem społeczności. Twórcy tłumaczyli ją walką z oszustami i cheaterami, którzy bez mniejszego problemu, bez żadnego wysiłku, zyskiwali dostęp do przepustki sezonowej. Na studio i wydawcę spadła fala krytyki, z czego najwięcej frustracji wyrażano w recenzjach na Steam, gdzie Apex Legends z dobrze ocenianej produkcji spadł na samo dno. Na reakcję Respawn nie trzeba było długo czekać. W swoim oświadczeniu na X opublikowanym w lipcu tego roku czytamy:

Przemówiliście, a my wysłuchaliśmy. Wraz z premierą Sezonu 22 przywrócimy możliwość zdobycia Przepustki Bojowej Premium za 950 Monet Apex. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany w Przepustce Bitewnej mogliśmy przeprowadzić lepiej -- to nasza wina.

To uspokoiło graczy, którzy powrócili do swoich zadań, wyczekując kolejnych nowości. I właśnie się ich doczekali.

Apex Legends powraca do swoich korzeni. Gracze będą zachwyceni

Wróć do korzeni i przeżyj początki Apex Legends jeszcze raz. Przeżyj jeszcze raz emocje z pierwszych nagród w klasycznym Royale, a następnie zapoznaj się na nowo z Lifeline, odrodzoną z nowymi zdolnościami do walki na pierwszej linii frontu, szybowania w celu zmiany pozycji i nie tylko. Przedzieraj się przez Odludzia z reliktami wyrwy, oferującymi kosmiczne zdolności i broń, które zwiększają twoją moc. Zdobądź "Szpon raptora", uniwersalny mityczny przedmiot kosmetyczny do walki wręcz, i doświadcz naukowego szaleństwa za sprawą nowej przepustki bojowej.

– brzmi zapowiedź nowej aktualizacji w Apex Legends zatytułowanej "Wyrwa", która wprowadza między innymi nowy tryb: Klasyczne Royale. To prawdziwa gratka dla fanów Apexa, którzy z tytułem są od samego początku. Ten nowy tryb ograniczony czasowo przenosi graczy do oryginalnego Apex Legends z 2019 roku — to stara broń, legendy, zdolności, zasady i mapa, które wszystko rozpoczęły. Oznacza to, że zawodnicy muszą sobie poradzić bez osłony ewoluującej i ulepszeń umiejętności – do przetrwania Igrzysk Apex portrebne będą jedynie zdolności i spryt.

Jeśli pragniesz tego starego klimatu Apex lub po prostu chcesz zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło, to najlepszy czas, aby wskoczyć i zobaczyć, gdzie narodziły się legendy. Wykonuj wyzwania klasycznego Royale, by odblokować legendy i zdobyć nagrody, takie jak pakiety Apex i nie tylko. Przygotuj się – cofamy się w czasie do początków gry.

Z tej okazji sklep Epic Games Store przygotował niespodziankę dla fanów Apex Legends. To zestaw do odblokowania Ash – dodatkowej postaci, w którą można się wcielić w tej nieco już zapomnianej strzelance od EA. W ramach zestawu udostępniona została również skórka dla tej postaci – Płonący chrom. Bonusy do Apex Legends od Epic Games Store dostępne są za darmo do 14 listopada.