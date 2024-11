NVIDIA GeForce Now: plan Priority to teraz Performance

Zmianą odczuwalną gołym okiem jest zmiana nazwy jednego z planów. Ten, który dotychczas nosił nazwę Priority, teraz nazywa się Performance. Wraz z nową nazwą pojawiły się dodatkowe funkcjonalności, co bardzo istotne, przy zachowaniu dotychczasowej ceny. Wśród nich znalazło się zwiększenie maksymalnej rozdzielczości rozgrywki do 1440p, co spodoba się zwłaszcza posiadaczom monitorów o właśnie takiej rozdzielczości. Ponadto dodano wsparcie dla monitorów typu ultrawide, dotychczas dostępne wyłącznie w abonamencie Ultimate. Do istotnych nowości w planie Performance należy także możliwość zapisywania ustawień graficznych w grach. Obejmuje ono również parametry pracy techniki RTX.

To koniec (ekstremalnie) długiego grania w chmurze

Niestety oprócz pozytywnych zmian pojawiła się jedna negatywna. Odczują ją zwłaszcza gracze, dla których gry to podstawowa rozrywka. Do tego stopnia, że poświęcają jej przeszło 100 godzin każdego miesiąca. Nowi użytkownicy, którzy zarejestrują się w usłudze po 1 stycznia 2025 roku, otrzymają właśnie taki limit miesięcznego dostępu do usługi GeForce Now. Niestety starszych również to czeka, tyle że nieco później. Miesięczny limit korzystania z GeForce Now zostanie wprowadzony dla wszystkich abonentów począwszy od 1 stycznia 2026 roku.

Jeśli zaciekawiło Was, ilu jest takich graczy, NVIDIA spieszy z odpowiedzią. Zgodnie z oficjalnym komunikatem więcej wolnego czasu będzie miało mniej niż 6% użytkowników usługi.





Nowości w GeForce Now na bieżący tydzień

Oprócz zmian w usłudze, mijający tydzień przyniósł kilka nowości dostępnych w usłudze NVIDIA GeForce Now. Tym razem są to następujące tytuły:

Planet Coaster 2 (od 6 listopada w Steam)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (od 6 listopada w Steam)

Empire of the Ants (od 7 listopada w Steam)

Unrailed 2: Back on Track (od 6 listopada w Steam)

TCG Card Shop Simulator (Steam)

StarCraft II (Xbox oraz PC Game Pass, gra wymaga aktywacji dostępu)

StarCraft Remastered (Xbox oraz PC Game Pass, gra wymaga aktywacji dostępu)