Epic Games rozpieszcza graczy. Gratisy idealne na początek weekendu

Ostatnie dwa miesiące w Epic Games Store w kwestii darmowych gier były bardzo obfite. Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland. Gracze otrzymali też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation. Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings. Było też świetne Moving Out, które z pewnością przypadnie do gustu fanom gier kooperacyjnych. Do wczoraj mieliście możliwość przypisania do swoich kont Witch It i Ghostwire: Tokyo, które świetnie wpasowywały się w Halloween. A jak to wygląda w tym tygodniu?

Na ten weekend Epic Games przygotowało jedną grę. Jest nią Deceive Inc., które jest wieloosobową strzelanką z pierwszej osoby, w której gracze wykonują misję pod przykrywką jako najlepszy szpieg na świecie. Przebieranie się za dowolną osobę i wykorzystywanie nowoczesnych gadżetów to dopiero początek sposobów na to, by pozbyć się konkurencji i przeciwników. Jak mówią twórcy: gdy pracujesz dla DECEIVE INC., żadne zagranie nie jest poniżej pasa. W grze czeka masa różnorodnych agentów i agentek, używających własnych specjalnych broni i umiejętności. Od znanych złodziei po ambitnych przyszłych superszpiegów, a arsenału broni i gadżetów pozazdrościłby niejeden szpieg z filmów akcji.

Jak nie darmowe gry, to co? Epic Games zachęca do powrotu do Apex Legends

W tym tygodniu sprawa wygląda nieco inaczej, bo oprócz darmowej gry, Epic Games Store przygotował dla swoich klientów pakiet przedmiotów do Apex Legends. To zestaw do odblokowania Ash – dodatkowej postaci, w którą można się wcielić w tej nieco już zapomnianej strzelance od EA. W ramach zestawu udostępniona została również skórka dla tej postaci – Płonący chrom. Bonusy do Apex Legends od Epic Games Store powiązane są z najnowszą aktualizacją gry, a konkretnie wydarzeniem"Wyrwa". Przynosi on jedną z najbardziej zaskakujących zmian ostatnich lat: tryb Klasyczne Royale, w ramach którego gracze powrócą do korzeni Apex Legends i przeżyją to, co w 2019 r. przeżywali pierwsi fani tej strzelanki. Stara broń, legendy, zdolności, zasady i mapa, które wszystko rozpoczęły. Wszystko tak, jak było na początku.

Nowa aktualizacja Apex Legends to także szereg zmian związanych z balansem rozgrywki, broniami, legendami, czy rotacją map. Obszerne podsumowanie tego, co pojawia się w grze, dostępne jest na oficjalnych stronach EA.

Deceive Inc. oraz zestaw do odblokowania Ash w Apex Legends czekają do odebrania za darmo do 14 listopada.