Ten tytuł ma już 20 lat. To doskonały moment by w niego zagrać

Wybrany jako Gra Roku przez ponad 50 czasopism, jest to pierwszy tytuł Valve z tej serii, łączący elementy akcji i przygody, w którym zastosowano technologię umożliwiającą stworzenie niezwykle realistycznego świata, w którym gracze muszą myśleć, aby przeżyć.

– Half-Life był prawdziwą rewolucją w świecie gier i od ponad już 25 lat przyciąga uwagę graczy – nawet po ponad dwóch dekadach obecności na rynku, pierwsza produkcja studia Valve cieszy się popularnością. Na przestrzeni ostatnich lat doczekaliśmy się kilku tytułów z tego świata, jednak gracze wciąż czekają na Half-Life 3. Czy kiedykolwiek powstanie? Tego nie wie nikt. Zamiast tego w zeszłym roku mieliśmy wielkie świętowanie 25. lecia serii, które zwieńczone było nową aktualizacją do Half-Life. Najnowsza wersja przyniosła grze przede wszystkim pełne wsparcie dla Steam Decka – przenośnej "konsolki" Valve pozwalającej cieszyć się setkami tytułów dostępnych w bibliotece Steam. Half-Life zyskał więc znaczek Verified on the Steam Deck, oznaczający, że produkcja jest w pełni kompatybilna z tym urządzeniem. Ale to nie wszystko. Gra doczekała się wielu usprawnień – zarówno od strony graficznej, jak i rozgrywki. Gra uruchamiana na obecnych maszynach może być doświadczana w ten sam sposób, co w 1998 r.

Do tego cały szereg nowości w postaci 4 nowych mach w trybie multiplayer: contamination, pool_party, disposal oraz rocket_frenzy. Dodano także mapy, które wcześniej dostępne były wyłacznie w ramach rozszerzenia Half-Life: Further Data. To doublecross, rust_mill i xen_dm. Half-Life: Uplink - demo gry, które w tamtych czasach dodawane było do różnych czasopism jest teraz dostępne z poziomu menu gry. Nie można zapominać o poprawkach, zmianach i usprawnieniach rozgrywki.

Half-Life 2 ma już dwadzieścia lat. Valve świętuje i udostępnia nową aktualizację gry!

Po zeszłorocznym świętowaniu 25. urodzin Half-Life, w tym roku mamy kolejną rocznicę. Half-Life 2 obchodzi dwudzieste urodziny i podobnie jak oryginał, gracze mogą liczyć na masę atrakcji – z czego najważniejszą jest duża aktualizacja gry!

Co się w niej pojawiło?

Episode One i Two są teraz dołączone do gry: Half-Life 2 obejmuje teraz pełne rozszerzenia Episode One i Episode Two wraz z bazową grą. Są one dostępne z menu głównego, a po ukończeniu każdego z nich automatycznie przejdziecie do kolejnego.

Komentarze producentów Half-Life 2: mimo że epizody od zawsze miały nagrania z komentarzem, to gra bazowa nie… aż do dziś. Valve zaprosiło z powrotem zespół, by stworzyć 3,5 godziny nowych nagrań komentarzy dla Half-Life 2 zza kulis.

Zintegrowana obsługa Warsztatu Steam: przeglądajcie, instalujcie i grajcie w treści tworzone przez użytkowników dla Half-Life 2 bez potrzeby wychodzenia z gry. Szukajcie ich w menu dodatków!

Poprawki błędów i nowe opcje graficzne: poprawiono efekty wizualne, brakujące grafiki i niepasujące oświetlenie wprowadzane w aktualizacjach na przestrzeni lat. Valve dodało też kilka ustawień, by popchnąć poziom wierności grafiki Half-Life 2 poza ramy, na które pozwalała technologia w czasach, gdy gra miała swoją premierę.

Pełną listę zmian i nowości w Half-Life 2 sprawdzicie na stronach Steam.

Nie graliście jeszcze w Half-Life 2? To doskonały moment, by nadrobić zaległości i to bez wydawania pieniędzy. Z okazji 20. urodzin gry możecie ją dostać całkowicie za darmo dzięki promocji na platformie Steam. Oferta obowiązuje do dziś (18.11) do godziny 11:00.