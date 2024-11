Unreal i Unreal Tournament dostępne za darmo. Haczyków brak

Za darmo to zawsze uczciwa cena. Zwłaszcza jeśli chodzi o starsze gry, których niejednokrotnie po prostu nie ma skąd pobrać, zwłaszcza w legalny sposób. Nie mówiąc już, o ich uruchomieniu na współczesnych platformach. Utrudnienia te nie dotyczą już fanów gier Unreal i Unreal Tournament, bowiem właśnie odpowiednie instalatory trafiły do internetu. I to zupełnie legalnie.

Unreal i Unreal Tournament za darmo w sieci. Jak to możliwe?

Kultowe już gry trafiły do internetu dzięki grupie Old Unreal. To właśnie oni stoją za jej fanowską modyfikacją, pozwalającą na działanie gry na współczesnych platformach. Od jakiegoś czasu mieli oni prowadzić starania, by móc udostępnić efekty swojej pracy zupełnie legalnie. Teraz wiemy już, że przyniosły one pozytywny skutek. Gry Unreal i Unreal Tournament pobierzemy przy pomocy instalatorów, które pobierają obrazy z serwisu Archive.org. Zainteresowani mogą zrobić to właściwie tu i teraz. Wystarczy przejść na stronę internetową Old Unreal.

Reklama

Gdzie jest haczyk? Nie ma. Gra została udostępniona na mocy pisemnego porozumienia między grupą fanów a Epic Games, do którego prawa do serii Unreal należą.





Pobierać można, ale tylko z jednego źródła

Jedyne ograniczenie, które pojawiło się w umowie między Epic Games a Old Archive dotyczy dalszej redystrybucji obrazów. Zgodnie z nim, gra nie może zostać udostępniona w żadnym innym miejscu, poza tym, z którego można pobrać ją obecnie. Nie stanowi to jednak żadnego problemu, wszak nie istnieje konieczność kopiowania gry, gdy ta dostępna jest zupełnie za darmo.

Pewną niedogodność może stanowić fakt, że na ten moment Unreal i Unreal Tournament w udostępnionej legalnie wersji działają wyłącznie na systemach Microsoft Windows (Windows 7 i nowsze). Twórcy modyfikacji deklarują jednak, że pracują nad instalatorami dla systemów Linux i macOS.

Jeśli ktoś jeszcze nie grał w jedną z ikon gier komputerowych lat dziewięćdziesiątych, być może to właściwa pora na nadrobienie zaległości.