Half-Life z wielką aktualizacją na 25. lecie serii. Jest też niespodzianka dla graczy!

Wybrany jako Gra Roku przez ponad 50 czasopism, jest to pierwszy tytuł Valve z tej serii, łączący elementy akcji i przygody, w którym zastosowano technologię umożliwiającą stworzenie niezwykle realistycznego świata, w którym gracze muszą myśleć, aby przeżyć.

- Half-Life na rynku zadebiutował w 1998 r. rozpoczynając 25-letnią przygodę, która wciąż czeka na swój finał. Na przestrzeni ostatnich 2 dekad doczekaliśmy się kilku tytułów z tego świata, jednak gracze wciąż czekają na Half-Life 3. Czy kiedykolwiek powstanie? Tego nie wie nikt.

Nie przeszkadza to jednak w hucznym świętowaniu 25. lecia oryginalnego Half-Life. Valve przygotowało się na tę okoliczność udostępniając chyba jedną z największych aktualizacji do tytuły, który - przypomnę - zadebiutował w 1998 r. Co więc przygotowano?

Half-Life 25th Anniversary Update. Co nowego?

Najnowsza aktualizacja Half-Life to przede wszystkim dopracowanie gry w taki sposób, by w pełni wspierała Steam Deck - przenośną "konsolkę" Valve pozwalającą cieszyć się setkami tytułów dostępnych w bibliotece Steam. Half-Life zyskuje znaczek Verified on the Steam Deck co oznacza, że jest w pełni kompatybilny z tym urządzeniem. Ale to nie wszystko. Gra doczekała się wielu usprawnień - zarówno od strony graficznej, jak i rozgrywki. Gra uruchamiana na obecnych maszynach może być doświadczana w ten sam sposób, co w 1998 r.

Do tego cały szereg nowości w postaci 4 nowych mach w trybie multiplayer: contamination, pool_party, disposal oraz rocket_frenzy. Dodano także mapy, które wcześniej dostępne były wyłacznie w ramach rozszerzenia Half-Life: Further Data. To doublecross, rust_mill i xen_dm. Half-Life: Uplink - demo gry, które w tamtych czasach dodawane było do różnych czasopism jest teraz dostępne z poziomu menu gry. Nie można zapominać o poprawkach, zmianach i usprawnieniach rozgrywki. Trudno je tu wszystkie spisać, dlatego warto zajrzeć na oficjalną stronę gry, gdzie wszystko jeszcze szczegółowo opisane. Ciekawym bonusem dla fanów Half-Life jest ponad godzinny film dokumentalny, w którym nie brakuje znanych twarzy oraz tych, którzy nad tym tytułem pracowali w poprzednim stuleciu.

Uważamy tę rocznicową wersję Half Life za ostateczną i tę, którą będziemy wspierać w przyszłości. W związku z tym zmniejszymy widoczność Half Life: Source w sklepie Steam. Wiemy, że zasoby Half-Life: Source są wciąż wykorzystywane przez społeczność silnika Source, więc pozostaną dostępne, ale będziemy zachęcać nowych graczy Half-Life do grania w tę wersję.

Half-Life za darmo na 25. urodziny. Warto skorzystać z promocji

Jednak to nie koniec atrakcji związanych z 25. leciem serii Half-Life. Valve ma jeszcze jedną niespodziankę, z której warto skorzystać. Do jutra tj. do 20 listopada do godziny 10:00 czasu polskiego Half-Life na Steam dostępny jest całkowicie za darmo. Choć zapewne wielu z was już dawno dodało tę grę do swojej biblioteki, część zapewne jeszcze nie miała szansy się z nią zapoznać. A naprawdę warto. Choć Half-Life oryginalnie wydany został w 1998 r. to dzięki ciągłemu wsparciu bez problemu można zagrać na nowoczesnych sprzętach - także przenośnych.