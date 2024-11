GOG wraca do korzeni. Nie da umrzeć klasycznym grom

Mało kto już pewnie pamięta, że skrót GOG rozwija się do słów Good Old Games. Celem sklepu stworzonego przez CD Projekt było utrzymanie przy życiu klasycznych, starszych gier. Po drodze ten cel gdzieś się zatracił, ale teraz GOG wraca do korzeni.