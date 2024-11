Microsoft należy obecnie do grona największych korporacji na świecie. Już dawno minęły czasy gdy polegał tylko na swoim systemie Windows oraz pakiecie biurowym Office. Teraz największe przychody czerpie między innymi z usług chmurowych, ale sporym segmentem jest również dział gier. Szefem tej dywizji jest Phil Spencer, który pod pewnymi względami przypomina charyzmatycznego Steve'a Ballmera. To właśnie on odpowiada między innymi za rozwój Xboxa, a także ostatnie przejęcie Activision Blizzard, które było warte 69 mld USD i ciągnęło się niemal rok.

Powstanie Xbox Series M(obile)

Spencer udzielił ostatnio wywiadu agencji Bloomberg, w którym poruszył wiele kwestii związanych z przyszłością rynku gier. Chyba najciekawszą informacją jest ta, że Microsoft pracuje obecnie nad własną przenośną konsolą. Projekt jest jeszcze we wczesnej fazie prototypowania i nie ujrzy światła dziennego przez kolejne kilka lat, ale z pewnością to znacząca informacja. Ciężko w tej chwili dywagować czy taki "Xbox Series M" miałby szanse na sukces w starciu z mocną konkurencją, począwszy od Steam Decka, przez ROG Ally, a na Nintendo Switch 2 kończąc. Biorąc pod uwagę jak wygląda sprzedaż tradycyjnych konsol Xbox, trudno tutaj jednak wróżyć wielki sukces.

Sony też próbowało swojego podejścia do mobilnego grania i patrząc na rezultaty i obecny brak takiej konsoli, można wysnuć wniosek, że za bardzo się to nie opłaca. Z drugiej strony Microsoft nie musi robić dużych inwestycji. Przy obecnych platformach mogą po prostu wrzucić specjalną wersję systemu Windows na urządzenie pokroju ROG Ally i nazwać to Xboksem. Byłaby to kolejna platforma, na której można sprzedać Game Passa, a to wydaje się obecnie dla giganta najważniejsze. Przekonamy się zapewne o tym na własnej skórze za kilka lat.

Microsoft nadal otwarty na akwizycje

Phil Spencer odniósł się także do kwestii przejęcia Activision Blizzard. Microsoft nadal pracuje nad integracją firmy w swoich strukturach, co nie jest łatwe biorąc pod uwagę rozmiar przejmowanej firmy. Spółka przechodzi reorganizację (czyt. zwolnienia), ale wygląda na to, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Microsoft poza znanymi tytułami jak Call of Duty czy Diablo, chce również wykorzystać doświadczenie Activision w tworzeniu gier mobilnych. W tym celu planuje również kolejne przejęcia, w tym na rynku chińskim gdzie chce mocniej zaistnieć. Co więcej Spencer stwierdził, że nie zamierza zamykać się na własnej platformie. Ostatnie eksperymenty z portowaniem gier na inne konsole - PlayStation i Nintendo Switch, przyniosły dobre efekty i będą zapewne kontynuowane. Wygląda więc na to, że Microsoft nie zamierza żadnej gry trzymać na wyłączność dla własnej platformy, co zapewne dla wielu graczy jest dobrą informacją.