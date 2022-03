Telewizory Samsung 2022. Lista modeli QLED, OLED i Lifestyle

Wraz z nowym rokiem, na targach CES Samsung przedstawił zestaw telewizorów, które w najbliższym czasie trafią do sprzedaży. Koreańska firma nie tylko chce namieszać na rynku domowej rozrywki, ale doszła do wniosku, że czas najwyższy przyjrzeć się NFT z bliska. Wprost z ekranu telewizora w salonie. A będzie w czym wybierać: ekrany Micro-LED, telewizory Neo QLED oraz The Frame, The Sero i The Serif.

Dziś Samsung przedstawia pełną ofertę telewizorów na 2022 rok. Obejmuje ona modele z flagowej serii Neo QLED (8K oraz 4K), a także modele z kategorii Lifestyle oraz OLED.

Samsung Neo QLED 8K

Samsung QN800B

Tegoroczne telewizory Samsunga to przede wszystkim reprezentacja Neo QLED. Wyposażone w udoskonalony procesor Neo Quantum mają gwarantować zaawansowane mapowanie kontrastu. A to za sprawą zwiększenia skali luminacji z 12 do 14-bitowej. Pozwala to na uzyskanie większej kontroli źródeł światła, którymi w tych telewizorach są diody Quantum Mini LED. Do tego Shape Adaptive Light, Real Depth Enhancer - technologie poprawiające wyświetlany obraz. Za dźwięk odpowiada funkcja Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) oraz OTS Pro dzięki wykorzystaniu głośników skierowanych ku górze. Jeszcze lepiej sprawdzi się to podczas oglądania filmów i seriali wykorzystujący dźwięk przestrzenny Dolby Atmos

Linia telewizorów Samsung Neo QLED 8K 2022 obejmuje trzy nowe modele: QN900B, QN800B i QN700B. Będą one dostępne, w zależności od modelu, w rozmiarach 50, 55, 65, 75 i 85 cali. Polskich cen jeszcze nie znamy. Ceny QN900B w USA zaczynają się od 1599,99 dolarów, QN800B od 3499,99 dolarów.

Samsung The Frame, The Sero i The Serif

Samsung The Frame 2022

Wszystkie trzy modele otrzymają w tym roku nowy ekran - Matte Display o właściwościach antyodblaskowych i antyrefleksyjnych, który jest też odporny na odciski palców i smugi. Pozwoli on cieszyć się wyświetlanymi na telewizorze dziełami sztuki w każdych warunkach oświetleniowych, bez obaw o odbicia. Samsung The Serif będzie dostępny w rozmiarze 65 cali, a The Sero otrzyma wsparcie dla MutliView. Funkcja umożliwi jednoczesne wyświetlanie dwóch różnych materiałów na górze oraz na dole telewizora ustawionego w pozycji pionowej.

Tegoroczna seria The Frame będzie dostępna w rozmiarach 32, 43, 50, 55, 65, 75 oraz 85 cali, natomiast seria The Sero w rozmiarze 43 cali, a The Serif w rozmiarze 43, 50, 55 oraz 65 cali. Polskich cen jeszcze nie znamy. Ceny telewizora The Frame w Stanach Zjednoczonych zaczynają się od 999,99 dolarów.

Samsung OLED

Tegoroczny model telewizora Samsung OLED łączyć ma w sobie wysoką wydajność Neuronowego Procesora Quantum 4K, inteligentne możliwości platformy Tizen oraz doskonałe wrażenia dźwiękowe. W ich osiągnięciu mają pomóc dodatkowe rozwiązania w postaci Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS) i Q-Symphony z Dolby Atmos. Q-Symphony w połączeniu z kompatybilnym soundbarem pozwala uzyskać jeszcze pełniejsze brzmienie dzięki integracji głośników telewizora z listwą. A wszystko to zamknięte w smukłej obudowie LaserSlim.

Samsung OLED S95B będzie dostępny w Polsce już tej wiosny w rozmiarze 55 i 65 cali. Polskich cen jeszcze nie znamy. W USA modele te wyceniono na 2399,99 dolarów (55 cali) i 3499,99 dolarów (65 cali).

Źródło: informacje prasowe