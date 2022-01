Wraz z nowym rokiem Samsung przedstawia zestaw telewizorów, które w 2022 r. trafią do sprzedaży. Koreańska firma nie tylko chce namieszać na rynku domowej rozrywki, ale doszła do wniosku, że czas najwyższy przyjrzeć się NFT z bliska. Wprost z ekranu telewizora w salonie.

Tuż przed rozpoczęciem targów CES 2022 firma Samsung przedstawia swoją tegoroczną ofertę telewizorów. Ekrany MICRO LED, telewizory Neo QLED oraz The Frame, The Sero i The Serif. Co nowego zaprezentuje w 2022 r. koreański producent?

Samsung MICRO LED ma oferować najdoskonalszą technologią wyświetlania obrazu

Nowe telewizory MICRO LED mają zaoferować najwyższej jakości obraz dzięki wykorzystaniu 25 milionów diod LED wielkości mikrometra. Generują one światło i kolor indywidualnie, co przekładać się ma na imponującą głębię, żywe kolory, wysoką wyrazistość oraz kontrast. Do tego 20-bitowa głębia skali szarości, 100% gamy barw DCI i Adobe RGB, minimalistyczny design z prawie bezramkowym ekranem (zajmuje 99,99% przodu odbiornika). Telewizory Samsung MIRCO LED oferować będą Tryb Sztuki znany m.in. z linii The Frame, wsparcie dla Dolby Atmos oraz funkcję Multi View. Ta pozwala na jednoczesne wyświetlanie treści pochodzących z czterech różnych źródeł HDMI. Na CES 2022 firma zaprezentuje trzy rozmiary tego typu telewizorów: 89, 101 oraz 110 cali.

Samsung Neo QLED 2022 r. Neo Quantum w parze z Dynamic Sound Experience

Tegoroczne telewizory Samsunga to przede wszystkim reprezentacja Neo QLED. Wyposażone w udoskonalony procesor Neo Quantum mają gwarantować zaawansowane mapowanie kontrastu. A to za sprawą zwiększenia skali luminacji z 12 do 14-bitowej. Pozwala to na uzyskanie większej kontroli źródeł światła, którymi w tych telewizorach są diody Quantum Mini LED. W efekcie telewizor może kontrolować oświetlenie na skali obejmującej 16384 kroków. To czterokrotnie więcej niż oferowane we wcześniejszych modelach 4096 kroków.

Nowe telewizory Samsung Neo QLED to także wsparcie technologii Shape Adaptive Light analizującej linie, kształty i powierzchnie, która ma wpłynąć na poprawę jasności i wierności odwzorowania obrazu wyświetlanego na ekranie. Ta funkcja znajdzie zastosowanie przede wszystkim przy materiałach wspierających HDR. Ten rok to także Real Depth Enhancer - algorytm sterujący jakością obrazu. Sprawić na większe poczucie realizmu prezentowanych treści.

Za dźwięk w tegorocznych telewizorach Samsung Neo QLED odpowiadać będzie nie tylko wsparcie OTS (Dźwięk Podążający za Obiektem) we wszystkich modelach. Dzięki wbudowanym głośnikom kierującym dźwięk ku górze i funkcji OTS Pro, brzmienie wydobywające się z telewizorów ma być pełniejsze. Z nowych głośników skorzysta także Dolby Atmos, które w tym roku zaoferuje jeszcze bardziej przestrzenny dźwięk, choć dla uzyskania najlepszych wrażeń przyda się dodatkowa listwa.

Samsung The Frame, The Sero i The Serif w 2022 r.

Samsung nie zapomina też o telewizorach z linii The Frame, The Sero i The Serif. W tym roku otrzymają zupełnie nowe ekrany. To Matte Display o właściwościach antyodblaskowych i antyrefleksyjnych, który jest też odporny na odciski palców i smugi. Pozwoli on cieszyć się wyświetlanymi na telewizorze dziełami sztuki w każdych warunkach oświetleniowych, bez obaw o odbicia. Samsung The Serif będzie dostępny w rozmiarze 65 cali, a The Sero otrzyma wsparcie dla MutliView. Funkcja umożliwi jednoczesne wyświetlanie dwóch różnych materiałów na górze oraz na dole telewizora ustawionego w pozycji pionowej.

NFT i gry na telewizorze. Czy Samsung zrobi to dobrze?

Tegoroczne telewizory Samsunga działać będą na systemie Tizen z odświeżonym ekranem głównym Smart Hub. Oprócz rekomendacji powstałych na podstawie preferencji użytkowników, nowa platforma oferować będzie dodatkowe korzyści. To m.in. wsparcie dla usług gier w chmurze. Samsung nawiązał współpracę z kilkoma firmami i w swoich telewizorach oferować będzie dostęp do NVIDIA GeForce Now, Stadia i Utomik. Choć w tym zestawieniu brakuje usługi grania w chmurze Xbox, niewykluczone, że pojawi się ona w przyszłości. Samsung zapowiada, że to nie nie wszystkie firmy, z jakimi nawiązywana będzie współpraca. Smart Hub to także funkcja Watch Together. Umożliwia prowadzenie wideorozmów z jednoczesnym oglądaniem ulubionych seriali i filmów. Nowy system to także Smart Calibration. Dzięki niej można dostosować obraz do swoich preferencji. Tryb podstawowy oferuje łatwą i szybką kalibrację ekranu w 30 sekund, natomiast tryb profesjonalny zapewni jego optymalną jakość w ok. 10 minut.

Samsung mocno angażuje się w NFT. Wraz z tegorocznymi telewizorami zaoferuje klientom "przełomową" platformę do przeglądania, kupowania i zarządzania tokenami. Ma też pozwolić przybliżyć temat kryptowalut i blockchain osobom, które nigdy wcześniej się z tymi pojęciami nie spotkały, a chciałyby poznać ich historię i wpływ na obecne trendy technologiczne. Przyznam szczerze, że sam do NFT wciąż podchodzę z bardzo ograniczonym zaufaniem i nie do końca rozumiem, dlaczego wszystkie firmy związane z technologiami tak bardzo chcą wciskać te rozwiązania do swoich produktów.

Źródło obrazka: The Verge

NFT przebijają się powoli do gier, choć napotykają ogromny opór i sprzeciw samych graczy. I to na tyle poważny, że studia pracujące nad swoimi tytułami wycofują się ze swoich wcześniejszych zapowiedzi. Są jednak takie, które wbrew powszechnej krytyce, dążą do wdrażania tej technologii do swoich produktów licząc na zysk. Czy NFT potrzebne jest także na telewizorach? Samsung uważa, że tak i obiecuje, że zrobi to dobrze. Pytanie też czy koreańska firma będzie jednym producentem tego typu sprzętu, który wdroży wsparcie NFT. Coś mi mówi, że już niedługo usłyszymy o kolejnych.